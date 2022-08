Es ist eine wahre Seuchensaison für Alexander Klaws. Am Freitag musste sich der Winnetou-Darsteller bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg erneut krankheitsbedingt abmelden. Seine Rolle hat vorerst wieder Sascha Hödl übernommen. Für wie lange, ist unklar.

Alexander Klaws, hier kürzlich während einer Autogrammstunde in Bad Segeberg, hat sich am Freitag erneut krank gemeldet.

Bad Segeberg. Alexander Klaws dürfte bei den Karl-May-Spielen als der „Winnetou mit dem gelben Schein“ in die Geschichte eingehen. Zur Nachmittagsvorstellung des Stückes „Der Ölprinz“ erwarteten die ankommenden Besucher am Freitag erneut die bereits bekannten Hinweise auf eine Umbesetzung in der Hauptrolle. Für den erkrankten Klaws springt wie bereits einige Male in der laufenden Saison der Österreicher Sascha Hödl ein.

Noch ist unklar, wie lange der Schauspieler, der in dieser Spielzeit nach 2019 zum zweiten Mal die Rolle des berühmten Apachen-Häuptlings spielt, dieses Mal ausfällt. Das entscheide sich kurzfristig, sagte Mediensprecher Michael Stamp.

Klaws hatte schon die Premiere verpasst

Klaws hatte bereits die Premiere wegen einer Corona-Infektion verpasst und später noch einige weitere Tage nicht auftreten können, weil ihn die Folgen der Erkrankung plagten. Zu den aktuellen Gründen seiner Abwesenheit hielt sich die Kalkberg GmbH zunächst bedeckt. Eine erneute Corona-Infektion liegt dem Vernehmen nach nicht vor.

Im Team der Karl-May-Spiele war gleich nach der Krankmeldung des Stars das bekannte und bereits bewährte Programm abgelaufen. Sascha Hödl disponierte innerlich und äußerlich um, seine beiden Rollen wurden auf mehrere Kollegen verteilt.