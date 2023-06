﻿Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Auf dem Plakatpfad von der Innenstadt zum Kalkberg

Bad Segeberg. Was verbindet die Blutsbrüderschaft von Winnetou und Old Shatterhand mit dem neuen Plakatpfad der Karl-May-Spiele? Beide sind für die Ewigkeit gemacht – zumindest wenn man den Initiatoren dieses Angebots für echte Winnetou-Fans glaubt. Als „nahezu unendlich“ bezeichnete Unternehmer und Ideengeber Ulf Peters bei der Eröffnung die Haltbarkeit dieser besonderen Ausstellung.

Eine spannende Zeitreise durch die Geschichte der Karl-May-Spiele verspricht Ute Thienel, Geschäftsführerin der Kalkberg GmbH. Gemeinsam mit Peters hat die GmbH einen Pfad mit sämtlichen Poster-Motiven seit Gründung der Spiele im Jahr 1952 zusammengestellt. Er gehört mit zu den Sonderaktionen zur 70. Saison des Spektakels.

Bad Segeberg: Wetterfester Plakatpfad entlang der Wege zu den Karl-May-Spielen

„Man kann dem Pfad in zwei Richtungen folgen: von der Innenstadt in den Wilden Westen am Kalkberg und umgekehrt“, erläutert Karl-May-Sprecher Michael Stamp. Jeweils vier Plakat-Motive seien auf den 36 wetterfesten Aluminiumtafeln abgebildet. Damit kehre eine Attraktion in modernisierter Form zurück, die es erstmals vor zehn Jahren gegeben hatte.

„Ich fand diese Idee schon damals sehr schön“, sagt Geschäftsführerin Thienel. „Viele unserer Gäste, aber auch die Einheimischen und Geschäftsleute haben sich den Plakatpfad zurückgewünscht. Er ist eine wunderbare Verbindung zwischen dem Freilichttheater und der Innenstadt.“

Ursprüngliche Idee hatte Ulf Peters aus Bad Segeberg schon 2011

Der ursprüngliche Gedanke stammte damals von Ulf Peters. 2011 waren die Plakate aber noch einzeln an Laternenmasten im Stadtgebiet montiert worden. Da mittlerweile weitere Spielzeiten dazugekommen sind, haben sich die Karl-May-Spiele laut Ute Thienel für weniger Tafeln mit mehreren Plakaten entschieden. „Die neu gedruckten Exemplare bilden die Motive noch plastischer und prächtiger ab als bisher“, sagt Sprecher Stamp. Peters hat die Tafeln an markanten Orten zwischen Fußgängerzone und Kalkberg angebracht. Rund 8000 Euro hat die Kalkberg GmbH in dieses Projekt investiert.

Der Plakatpfad solle Einblick geben in die Historie des „erfolgreichsten Open-Air-Theaters im deutschsprachigen Raum“, wie Michael Stamp betont. Die Plakate zeigten, wie sich die Karl-May-Spiele im Laufe der Jahrzehnte verändert haben. „Anfangs dominierte noch reines Sprechtheater – und die Plakate wirkten eher schlicht und abstrakt.“ Schauspieler seien noch nicht abgebildet worden.

Seit 2022 gestaltet Samson Goetze die Plakate der Karl-May-Spiele

Später hätten sich die Spiele zu dem entwickelt, was sie heute sind: „Eine Mischung aus Action, Romantik, Komik und Feuerzauber mit prominenten Hauptdarstellern.“ Und genau das spiegele sich auf den Plakaten wider. In den frühen Jahren habe der Bad Segeberger Kunstlehrer Gerhard Güntzel die Motive gestaltet, später Illustrator Graham Reynolds diese Aufgabe übernommen. „Auf ihn folgte für mehr als ein Vierteljahrhundert der Weltstar Renato Casaro.“ Seit 2022 entwerfe der junge Künstler Samson Goetze aus Schleswig-Holstein die Plakate für die Karl-May-Spiele.

Der Bad Segeberger Plakatpfad soll auch in den kommenden Sommern im Stadtbild präsent bleiben. Er wird fortlaufend um das jeweils aktuelle Plakat ergänzt. Eingeweiht wurde der Pfad in dieser Woche von Ute Thienel mit Bürgermeister Toni Köppen, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Kalkberg GmbH, und Initiator Ulf Peters.

Premiere der Karl-May-Spiele ist am 24. Juni in Bad Segeberg

Auf dem Plakat 2023 für das neue Abenteuer „Winnetou I – Blutsbrüder“ sind die Hauptdarsteller Alexander Klaws („Winnetou“), Wolfgang Bahro („Santer“) und Nadine Menz („Nscho-tschi“) abgebildet. Premiere ist am Sonnabend, 24. Juni, ab 20.30 Uhr. Anschließend beginnen die Vorstellungen bis zum 3. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.

