﻿Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Wie eine Familie den Winnetou-Besuch erlebte

Bad Segeberg. Als Winnetou und Old Shatterhand von Fackeln begleitet in die blaue Nacht am Kalkberg hinausreiten, scheint es, als sei das Publikum mit der Welt versöhnt. Wolken hängen zerrissen wie Zuckerwatte über der Arena. Menschen greifen gerührt zum Handy oder zum Taschentuch. Doch der Frieden hat auf sich warten lassen. Denn ein Besuch mit Familie bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg mit über 7000 Gästen pro Veranstaltung bedeutet nicht nur Wildwestromantik.

Erste Hürde: die Kalkberg-Besteigung. Wer wie ich mit zwei abenteuerlustigen Kindern regelmäßig die Karl-May-Spiele Bad Segeberg besucht, muss alle Jahre wieder die Aussichtsplattform vom Kalkberg besteigen, um einen Blick von hoch oben hinter die Kulissen zu werfen. „Siehst du das Grüne“, fragt Mats (12) von der Kanzel. Ich ahne etwas. „Da fällt nachher bestimmt einer runter.“

Ich selber passe lieber auf, dass ich auf dem blanken Felsen, über den der Weg an manchen Stellen verläuft, mit meinen glatten Sommersandalen nicht ausrutsche. Denn wir müssen uns beeilen. Der Kalkberg schließt spätestens 90 Minuten vor jeder Vorstellung und wir sind spät dran. Weil vorher viel zu aufwendig lauter Taschen, Rucksäcke, Regenjacken und Sitzkissen verstaut werden mussten.

Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Schnellster Weg ins Freilichttheater

Nächste Station: die Souvenir-Shops. Auf dem Vorplatz zu den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wimmelt es von Menschen und Gerüchen. Pommes, Bratwurst, Parfum. Auch Düfte von Schweiß und Müllresten breiten sich aus. Theo (9) zerrt an meiner Hand. Wir müssen aufpassen, dass wir uns als Familie bei den Karl-May-Spielen nicht verlieren. Jemand meckert im Gedränge: „Die laufen jetzt zum zehnten Mal hier durch.“ Stimmt nicht. Es waren nur vier Male.

In die Läden kommt man kaum hinein, so voll ist es. Theo hat es auf ein Plüschpferd abgesehen. Mats will Pommes. Wir teilen uns auf. Im Souvenir-Shop der Karl-May-Spiele Bad Segeberg kann ich mit Karte bezahlen, meinen Mann erwischt es eiskalt an der Pommesbude. „Keine Kartenzahlung möglich“ steht dort. Das Bargeld reicht für Getränke, Brezeln und Pommes nicht aus. Obwohl wir regelmäßige Karl-May-Besucher sind, waren wir schlecht vorbereitet.

Der echte Kampf auf dem Weg in das Freilichttheater beginnt hinter den Eingängen. Zentimeter für Zentimeter schieben wir uns zwischen Menschen mit Pommestüten und Getränkebechern zu unseren Plätzen. „Nicht von hinten schieben“, schimpft eine Frau neben mir. „Ich werde ja auch von hinten geschoben“, antwortet ein Mädchen genervt.

Karl-May-Spiele Bad Segeberg: Gäste quetschen sich durch Sitzreihen

Als wir an unseren Sitzplätzen am Kalkberg in Bad Segeberg ankommen, sind wir erschöpft, aber glücklich. Noch bevor die Vorstellung von „Winnetou I“ beginnt, packt uns beim Blick auf das große Theater, den schiefergrauen Felsen und die vielen Menschen das Karl-May-Fieber. Doch bis wir uns entspannt zurücklehnen können, dauert es noch etwas. Noch quetschen sich Leute durch unsere Sitzreihe. Erst als aus den Lautsprechern die Fanfaren ertönen, das Lied „Take me home, country roads“ gespielt wird und die Menge mit rhythmischem Klatschen dem Auftakt entgegenfiebert, sind wir bereit für den Wilden Westen.

Der macht seinem Namen mit Schießereien, Explosionen, brennenden Mänteln, Hüten und Baracken alle Ehre. „Sind die Explosionen echt?“, will Theo wissen. Wir versuchen zu antworten, ohne selbst die Story von „Winnetou I“ zu verpassen.

Am Ende ist es bei mir wie immer: Die Geschichte ist nur halb angekommen. Aber Winnetou und Old Shatterhand haben sich mit ihren Waffen und warmen Worten so tief in meine Seele gekämpft, dass ich einfach ergriffen bin. So wie weitere 7000 Menschen an diesem Abend der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

