Bundesweit bekannt wurde sie vor allem in der Rolle des weiblichen Häftlings „Walter“ in der RTL-Serie „Hinter Gittern“. Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg zeigt Katy Karrenbauer in der aktuellen Inszenierung „Der Ölprinz“, dass sie auch live vor Publikum überzeugen kann.

Katy Karrenbauer ist in „Der Ölprinz“, der diesjährigen Inszenierung der Karl-May-Spiele, als Rosalie Ebersbach zu sehen. Damit geht für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung.

Bad Segeberg. „Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen“, schwärmt Katy Karrenbauer von ihrer Zeit am Kalkberg. Die Schauspielerin hat in „Der Ölprinz“, der diesjährigen Inszenierung der Karl-May-Spiele, den Part der Rosalie Ebersbach übernommen. Die kernige Treckführerin gehört zu den Publikumslieblingen. In einem Gespräch mit uns verrät die Schauspielerin, warum ein Engagement in Bad Segeberg schon immer auf ihrer Wunschliste stand.

„Ich liebe die Karl-May-Spiele“, erzählt Katy Karrenbauer. Die Ritte durch die Zuschauerreihen, die Planwagen, das Wildwest-Gefühl – das alles hat es der gebürtigen Duisburgerin angetan. Mit acht Jahren ist die kleine Katy mit ihrer Familie nach Kiel gezogen. Dort sammelte sie auch ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne. Zunächst im Schulchor, dann in verschiedenen Kieler Bands und später an der Schauspielschule Kiel.

Schon als Kind die Karl-May-Spiele besucht

Die damalige Kielerin besuchte in jungen Jahren die Karl-May-Spiele und der Entschluss stand seinerzeit bereits fest: „Als Kind wollte ich da schon mitreiten“, erklärt Karrenbauer. Bis dieser Traum wahr wurde, mussten einige Jahre vergehen. Zeit genug, um eine beeindruckende Karriere hinzulegen. Neben Engagements an renommierten Theatern in ganz Deutschland stand die Karrenbauer in unterschiedlichen TV-Formaten und Kinofilmen vor der Kamera. Ihre wohl bekannteste Rolle ist die der Gefängnisinsassin Christine Walter in der RTL-Serie „Hinter Gittern - Der Frauenknast“, auf die im diesjährigen Karl-May-Stück auch humorvoll eingegangen wird.

Karrenbauer wollte die Anspielungen auf die Figur der Christine Walter eigentlich aus dem Drehbuch streichen lassen. Doch nun sei sie froh, dass sie drin geblieben sind. „Das kommt sehr gut an.“

Das Karl-May-Fieber hat die Wahl-Berlinerin seit Kindheitsbeinen nie losgelassen. Über viele Jahre blieb sie dem Theater als Zuschauerin treu. „Joshy Peters kenne ich seit vielen Jahren.“ Durch die freundschaftliche Beziehung zum Karl-May-Urgestein Peters fand Karrenbauer immer wieder den Weg ins Freilichttheater. Mit einer Rolle neben Winnetou und Co. wurde es aber bis vor dieser Spielzeit nichts.

2010 erhielt noch eine Andere den Zuschlag

Für die Figur der Kitty LaBelle in der 2010er-Saison stand Karrenbauer zwar auf der Castingliste, den Zuschlag erhielt jedoch eine andere. „Eva Habermann hat die Rolle damals bekommen.“ Aber von Wehmut keine Spur. Mittlerweile gehört sie zum Karl-May-Ensemble und ist als Rosalie Ebersbach ein Publikumsliebling. „Es ist für mich eine große Freude, hier spielen zu dürfen.“

Insgesamt fühlt sich die Autorin, Musikerin und Schauspielerin am Kalkberg pudelwohl. „Einfach großartig. Die Stimmung ist mega.“ Allerdings sei es eine Herausforderung, mit ständig wechselnden Kollegen auf der Bühne zu stehen. Mehrfach sind in dieser Saison Schauspieler mit einer Corona-Infektion ausgefallen. Sich darauf einzustellen, gehöre zu den Schwierigkeiten, die in Zeiten einer Pandemie bewältigt werden müssten.

Katy Karrenbauer spielt in diesem Jahr die resolute Treckführerin Rosalie Ebersbach, die ihr Herz auf der Zunge trägt. © Quelle: Claus Harlandt

"Es war eine schwierige Zeit", gibt Karrenbauer zu. Dennoch zeigt sich die Duisburgerin ein wenig stolz, dass "wir es gemeinsam so gut gewuppt haben. Die Show hat darunter nicht gelitten." Der Ausfall von Winnetou-Darsteller Alexander Klaws vor der Premiere sei ein Schock gewesen. Doch das gesamte Team habe zusammengestanden und den Ausfall des Hauptakteurs kompensiert.

An der Rolle der Rosalie Ebersbach gefällt Karrenbauer die betont ungezwungene Art. „Sie ist burschikos und stark. Sie trägt das Herz auf der Zunge.“ Dabei stecke aber noch viel mehr in dem Charakter der Treckführerin. „Sie hat eine raue Schale, aber einen weichen Kern.“ Dies dem Publikum zu zeigen, sei ihre Aufgabe.

Starke Rolle für eine starke Frau

Die Rückmeldungen der Fans zeigen, dass „Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leiermüller“ gut ankommt. Die komödiantischen Szenen wechseln sich mit actionreichen ab. Mit scharfer Zunge und großer Flinte verschafft sie sich Respekt bei ihren Widersachern und Mitstreitern gleichermaßen. Eine starke Rolle, verkörpert von einer starken Frau.

Die besondere Atmosphäre im Freilichttheater sei ein Grund dafür, warum ihr die Arbeit im "Wilden Westen" so viel Spaß bereite. "Das Publikum trägt dich." Karrenbauer hat zwar bereits vor 40.000 Menschen bei Rock am Ring gespielt. Doch der Auftritt am Kalkberg habe etwas, was sonst mit nichts in Deutschland zu vergleichen sei. Keine überdachte Bühne, Pferde galoppieren mitten durchs Publikum und einen Show bei Wind und Wetter. "Wir haben sehr viel Glück gehabt", bedankt sich Karrenbauer bei Petrus, dass es bisher meist gute Bedingungen während der Vorstellungen gab.

Karrenbauer vermisst Nähe zum Publikum

Etwas schade findet es 59-Jährige, dass wegen der Corona-Beschränkungen der Kontakt zu den Fans nicht eng ausfallen kann. Das ist bei Autogrammstunden mit Abstand und dem Wegfall der Abklatschrunde am Ende der Vorstellungen zu merken. "Die Publikumsnähe fehlt." Umso schöner sei es, dass die Besucherzahlen so gut sind. "Wir haben ein volles Haus."

An den Tagen, an denen die Schauspielerin nicht am Kalkberg auftritt, kümmert sie sich um ihre Eltern. Ihren 90-jährigen Vater besucht sie an zwei Tagen in einer Berliner Altersresidenz. Karrenbauers 87-jährige Mutter und Schwestern wohnen in Kiel und Umgebung. Dort verbringt sie die restliche Zeit. „Ich habe immer noch viele Verbindungen nach Kiel.“ Dort erholt sich Karrenbauer ein wenig von der anstrengende Bühnenarbeit im tiefen Sand.

Bei den Karl-May-Spielen gefällt ihr neben der beeindruckenden Stimmung auch die Zusammenarbeit mit so vielen Akteuren. Alle stecken sehr viel Herzblut in die Produktion des Theaterstücks, das die Massen begeistert. „Es ist ein Gemeinschaftsprojekt“, hebt Karrenbauer hervor. Genau das mache die Arbeit am Kalkberg so besonders.