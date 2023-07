﻿Ausstellung am Kalkberg: Das erwartet die Besucher in „Karl Mays Traumwelt“

Bad Segeberg. Imposante Kostüme, ein Miniatur-Bühnenbild aus dem 3-D-Drucker und das Schriftset von Karl May, mit dem er durch den Orient gereist ist: Das sind nur einige der Einzelstücke, die Karl-May-Fans in der neuen Ausstellung im Indian Village am Kalkberg bestaunen können. Bis zum 31. August entführt „Karl Mays Traumwelt“ die Besucherinnen und Besucher anlässlich der 70. Saison der Karl-May-Spiele Bad Segeberg in die Geschichte und die Bereiche des Freilichttheaters.

„Wir möchten die Gäste mit unserer neu geschaffenen Ausstellung eindrücklich über die Gründung und Entwicklung der Karl-May-Spiele informieren“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. Die Ideen für die Konzeption stammen von Drehbuchautor Michael Stamp und die Ausgestaltung der Räume hat Elian Hartsuijker übernommen. „Mir war es wichtig, nicht nur neue Gegenstände zu kreieren, sondern alte Requisiten wiederzuverwerten und einen neuen Schliff zu verpassen“, erzählt die Künstlerin. Sowohl im Blockhaus neben dem Eingang als auch unter freiem Himmel sind Attraktionen ausgestellt.

„Traumwelt“-Ausstellung gibt Einblicke hinter die Kulissen der Karl-May-Spiele Bad Segeberg

Dazu zählen Requisiten und Kostüme aus den Inszenierungen wie das Winnetou-Kostüm von Pierre Brice, Ausgaben einzelner Bücher von Karl May, eine „Wall of Fame“ der Gaststars von 2002 bis 2023 sowie Informationen zur Gründung der Karl-May-Spiele Bad Segeberg vor 70 Jahren. Außerdem können vor der Blockhütte alle Plakate von 1952 bis heute bestaunt werden. „Ganz früher waren die Zeichnungen noch sehr abstrakt, im Jahr 1980 stand dann zum ersten Mal ein Gaststar im Fokus und heute zeichnet Illustrator Samson Goetze das Postermotiv mit einem 27-Zoll-Tablet“, verrät Michael Stamp.

Ausstellung „Karl Mays Traumwelt“: Darum lohnt ein Besuch

Das Herzstück der „Traumwelt“-Ausstellung in Bad Segeberg ist ein Modell des Freilichttheaters und aktuellen Bühnenbilds im Maßstab 1 zu 64. Dafür wurde die Kulisse mit einer Drohne gefilmt und anschließend wurden die Daten an einen 3-D-Drucker übertragen. Jedes Detail sei dabei berücksichtigt worden. „Im Sand sind zum Beispiel noch kleine Rillen zu sehen, weil es an dem Tag gerade geregnet hatte“, sagt Stamp. Wer auf einen kleinen Knopf drückt, hört die „Winnetou-Melodie“ und Informationen über die Geschichte der Karl-May-Spiele Bad Segeberg.

In die Entwicklung der Ausstellung hat die Kalkberg GmbH rund 25 000 Euro investiert. Sie löst damit eine frühere Schau zum 65-jährigen Bestehen ab.

Ausstellung „Traumwelt“ in Bad Segeberg: Öffnungszeiten, Eintritt

Bis zum 31. August können Interessierte donnerstags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr die „Traumwelt“-Ausstellung besuchen sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintrittspreis liegt bei 2,50 Euro pro Person.

Neben „Karl Mays Traumwelt“ wartet im Indian Village eine Ausstellung zur Geschichte der amerikanischen Einwohner, das Goldwaschen und eine nachempfundene Westernstadt auf die Gäste.

