Biogasanlagen sind in den letzten Jahren in Verruf geraten, weil sie mitverantwortlich sind für die Mais-Monokulturen. Doch in Zeiten rapide steigender Gaspreise können sie auch ein Segen sein, nämlich wenn sie Wohnhäuser mit Wärme versorgen, so wie es Thomas Gripp in Weddelbrook möglich macht.