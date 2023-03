﻿Das ist der neue Old Shatterhand am Kalkberg

Die Rolle des Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wird in diesem Jahr nicht mit einem prominenten Namen besetzt. Dennoch hat die Kalkberg GmbH für das Stück „Winnetou I“ einen Schauspieler gefunden, der aufgrund seiner Open-Air-Erfahrung gut an den Kalkberg passt. Auch Fans von TV-Soaps dürfte das Gesicht bekannt vorkommen.

Bad Segeberg. Die Besetzung für eine der wichtigsten Rollen in der diesjährigen Inszenierung der Karl-May-Spiele steht fest. Allen Spekulationen zum Trotz wird Old Shatterhand nicht mit einem prominenten Schauspieler besetzt. Der Name Wayne Carpendale war immer wieder zu hören. Er ist es aber nicht, wie aus gut informierten Kreisen bekannt wurde.

Bastian Semm hat mehrere Jahre den Klaus Störtebeker auf Rügen gespielt

Bastian Semm ist der neue Old Shatterhand in dem Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“. Der Berliner ist in der Freilichttheaterszene kein Unbekannter. Er verkörperte von 2013 bis 2017 bei den Störtebeker Festspielen in Ralswiek auf Rügen die Titelrolle des Freibeuters wider Willen und vermag mit der Erfahrung sicherlich auch im Wilden Westen am Kalkberg bestehen.

Bastian Semm wird in diesem Jahr die Rolle des Old Shatterhand bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg übernehmen. © Quelle: Henning Kaiser

Damit enden die Spekulationen, ob es neben Alexander Klaws als Apachenhäuptling und Gaststar Wolfgang Bahro weitere große Namen in dem Stück „Winnetou I“ geben wird. Das Shatterhand-Kostüm hat Semm schon einmal getragen, 2015 in dem Kinofilm „Winnetous Sohn“.

Sascha Gluth war Bastian Semms Vorgänger in Ralswiek und nun auch am Kalkberg

Semm ist der zweite Klaus-Störtebeker-Darsteller, der bei den Karl-May-Spielen die Rolle als Old Shatterhand übernimmt. Und wie schon auf Rügen, löst er Sascha Gluth ab. Gluth spielte den Westmann bei den Inszenierungen „Unter Geiern“ 2019 und „Der Ölprinz“ 2022. Bis 2012 hatte er zehn Jahre lang in Ralswiek als Klaus Störtebeker auf der Bühne gestanden.

Rollen in „Verbotene Liebe“ und „Alles was zählt“

TV-Zuschauer könnten Semm aus der ARD-Soap „Verbotene Liebe“ kennen. Dort war 2015 bis zu den letzten Folgen als Kriminalhauptkommissar Martin Vogt zu sehen. Im vergangenen Jahr stieg der gebürtige Bochumer für einige Monate als Geschäftsmann Casper Seitz in die RTL-Dauerserie „Alles was zählt“ ein. Episodenrollen hatte er unter anderem in „Der Staatsanwalt“, „Heldt“ und den „Soko“-Krimis des ZDF.

Bastian Semm singt Songs von Johnny Cash

Der 43-Jährige tourt auch als Sänger über die Bühnen, passenderweise mit Country- und Westernsongs. Sein Programm „Cash – a Singer of Songs“ bezeichnet er als eine musikalische Lesereise, bei der Semm Auszüge aus Johnny Cashs Autobiografie mit Liedern der Countrymusik-Ikone verknüpft. Bei seinen Auftritten trägt Semm, der Gitarre und Mundharmonika spielt, auch eigene Songs in der Tradition der amerikanischen Singer-Songwriter vor. In dem Hörspiel „Winnetou – Das Gold vom Feuerberg“ spricht der Schauspieler die Titelrolle des Apachen.

Wolfgang Bahro ist neben Alexander Klaws Gaststar bei „Winnetou I“

Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg wird der Schauspieler in diesem Sommer im Stück „Winnetou I“ als Old Shatterhand auftreten und zu Blutsbruder von Winnetou Alexander Klaws werden. Kämpfen werden die beiden Helden gegen den Wildwest-Schurken Santer, der von Wolfgang Bahro, dem TV-Bösewicht aus der Serie „Gute Zeiten – schlechte Zeiten“ verkörpert wird. Nadine Menz übernimmt den Part als Winnetous Schwester Nscho-tschi.

Die Besetzung von Volker Zack als Sam Hawkens und Dustin Semmelrogge, Sohn von Schauspieler Martin Semmelrogge, als Gangster Rattler stehen ebenfalls schon fest. Wer noch zum Ensemble von Regisseur Nicolas König gehört, will die Kalkberg GmbH demnächst bekanntgeben.

Premiere für das Stück „Winnetou I - Blutsbruder“ ist am 24. Juni. Aufführungen gibt es bis zum 3. September von donnerstags bis sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Tickets gibt es unter www.karl-may-spiele.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.