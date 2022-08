Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind auf Rekordjagd. Bereits am Sonnabend wurde die 300.000 Besucherin gezählt – und mit 3000 Euro belohnt. Damit liegt die aktuelle Inszenierung von „Der Ölprinz“ nur knapp hinter dem Rekordjahr 2019. Auch Alexander Klaws spielt wieder mit.

Pia Heinecke saß im Block I des Freilichttheaters am Kalkberg und freute sich am Nachmittag auf den Beginn der Aufführung. Doch wenige Augenblicke später stand die junge Braunschweigerin plötzlich selbst vor den über 7000 Karl-May-Fans auf der Bühne: als 300.000. Besucherin des Abenteuers „Der Ölprinz“. Ihr Platz Nummer 290 in Reihe 7 hatte ihr Glück in der Computer-Auswertung gebracht.