﻿Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Vorverkauf für „Winnetou I – Blutsbrüder“ startet

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben den Kartenvorverkauf für die kommende Saison gestartet. Gezeigt wird im Freilichttheater am Kalkberg das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“ mit Alexander Klaws in der Rolle des Apachenhäuptlings Winnetou. Gegenüber der Vorsaison gibt es ein paar Veränderungen.

Weiter geht’s: Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben den Vorverkauf für die neue Saison im Freilichttheater am Kalkberg gestartet.

Bad Segeberg. Dieser Startschuss fiel zur Abwechslung einmal ganz ohne Knall und Rauchwolke: Ab sofort gibt es bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg die Karten für das neue Abenteuer "Winnetou I – Blutsbrüder", das im kommenden Jahr im Freilichttheater gezeigt werden soll. Die 70. Spielzeit am Kalkberg dauert vom 24. Juni bis 3. September 2023. Den berühmten Häuptling der Apachen spielt zum dritten Mal Alexander Klaws. Der Schauspieler wurde im laufenden Jahr allerdings schwer von Corona gebeutelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Unsere Preise bleiben weitgehend stabil“, berichtet Geschäftsführerin Ute Thienel. „Obwohl die dramatischen Preissteigerungen in allen Bereichen auch an unserer Produktion nicht spurlos vorbeigehen, erhöhen wir die Ticket-Preise nur leicht.“ Die Kalkberg GmbH wolle, dass die Karl-May-Spiele ein Vergnügen bleiben, das sich gerade Familien weiterhin leisten können.

„Winnetou I – Blutsbrüder“: Karten bei den Karl-May-Spielen kosten in allen Kategorien einen Euro mehr

In allen Platzkategorien kosteten die Karten künftig einen Euro mehr als bisher. Die besten Sitzplätze in der Kategorie „Bühnenplatz“ sind nun für 35 Euro (Erwachsene) und 29 Euro (Kinder von fünf bis 15 Jahren) zu bekommen. Die weiteren Preise: „Sperrsitz“ für 31 Euro/26 Euro, „Platzgruppe I“ für 26,50 Euro/21,50 Euro und „Platzgruppe II“ für 22,50 Euro/19 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Hinzu kommen laut Sprecher Michael Stamp diverse Gruppentarife. So könnten Familien ab vier Personen in der Platzgruppe II für jeweils 20 Euro beziehungsweise 18 Euro sitzen. „Wer die Bearbeitungsgebühr in Höhe von vier Euro pro Bestellung sparen möchte, lässt sich die Tickets nicht auf dem Postwege zuschicken, sondern wählt stattdessen die kostenlosen und bequemen Optionen print@home oder ein mobiles Ticket.“

Alexander Klaws spielt auch in der kommenden Saison wieder den Winnetou. © Quelle: Claus HarlandtClaus HarlandtClaus Harlandt

Zusammen mit den Karten könne auch das neue Programmheft für 6 Euro bestellt werden, das die Besucher beim Betreten des Freilichttheaters erhalten. „Dieser Service war 2022 im Laufe des Vorverkaufs eingeführt worden und erfreute sich großer Beliebtheit“, berichtet Stamp. Daher werde der Heft-Kauf nun erstmals von Anfang an angeboten.

„Winnetou I – Blutsbrüder“: 70. Saison am Kalkberg in Bad Segeberg

Am Kalkberg gibt es demnach im nächsten Jahr einen besonderen Grund zur Freude: „Die Karl-May-Spiele veranstalten im Sommer 2023 ihre 70. Spielzeit.“ Seit 1952 werden die Wild-West-Geschichten aus der Traumwelt des Autoren Karl May am Kalkberg aufgeführt. „Durch den Ausfall der Spiele in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie verschob sich auch die Jubiläumssaison um zwei Jahre“, so der Sprecher.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Sommer 2022 kehrten die Karl-May-Spiele zurück und erlebten den achten Besucherrekord in Folge. Genau 406 917 Menschen sahen das neue Stück "Der Ölprinz". Damit wurde erst zum zweiten Mal in der Historie die magische Grenze von 400 000 überschritten.

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Wie Winnetou und Old Shatterhand sich kennenlernen

In „Winnetou I“ wird erzählt, wie sich der große Häuptling und Old Shatterhand erstmals begegnen – anfangs noch als Feinde. Hintergrund der Geschichte ist die Zeit des großen Eisenbahnbaus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Schurken Santer und Rattler wollen die Strecke mitten durch das Land der Apachen führen. Es gibt Tote.

"Winnetou I – Blutsbrüder" wird bei den Karl-May-Spielen am Kalkberg in Bad Segeberg 72 Mal aufgeführt: immer donnerstags bis sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Die Premiere beginnt am Sonnabend, 24. Juni, um 20.30 Uhr. Tickets via www.karl-may-spiele.de oder per Telefon unter der Hotline 01805/952111.