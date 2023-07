﻿Karl-May-Spiele mit Kind: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Bad Segeberg. Ein Besuch der Karl-May-Spiele mit Kind sollte gut geplant werden, damit alle in der Familie gemeinsam Spaß haben. Hier verrät KN-Redakteurin Nadine Schättler 6 Tipps und Tricks für den Besuch der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

Wie alt sollte das Kind für einen Karl-May-Besuch mindestens sein?

Schießereien und Explosionen sind mitunter extrem laut. Selbst Erwachsene schrecken manchmal zusammen. Jüngere Kinder tragen daher gerne Ohrenschützer. Wer ein eher zart besaitetes Kind nicht überfordern möchte, sollte vielleicht nicht zu früh anfangen. Sonst empfiehlt sich ein Mindestalter von fünf bis sechs Jahren.

Wo sind die besten Plätze bei den Karl-May-Spielen für Familien?

Grundsätzlich sollten Familien sich überlegen: Möchten Eltern und Kinder dicht am Geschehen sein und Blickkontakt zu den Schauspielern haben oder lieber den Gesamtüberblick von weit oben? Da sich viele Szenen auch in den Zwischengängen abspielen, lohnt sich für Familien mit Kind ein Sitzplatz in den hinteren Reihen immer. Wenn kleinere Kinder nicht die gesamte Vorstellung bis zum Toilettengang durchhalten, sind Plätze am Rand empfehlenswert.

Karl-May-Spiele: Wie sind die Besucher-Toiletten?

Bei den Damentoiletten herrscht grundsätzlich ein großer Andrang. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, sollten kleinere Kinder beim Toilettengang eher von den Vätern begleitet werden. An der Männertoilette gibt es seltener eine Schlange. Der Zustand der Damentoiletten ist angesichts des großen Besucherandrangs mäßig.

Wie umgeht man die vielen Souvenir-Shops?

Als Karl-May-Besucher mit Kind braucht man starke Nerven, um sich gegen Einkäufe in den Souvenir-Shops durchzusetzen. Eine gute Taktik ist daher, gleich beim ersten Theaterbesuch in die Grundausstattung mit Pfeil und Bogen oder Büchse sowie Indianerfeder oder Cowboyhut zu investieren. Wenn diese gut aufbewahrt und wieder verwendet wird, hat man die nächsten Jahre vor einem Besuch der Karl-May-Spiele mit Kind erst einmal Ruhe.

Darf ich Essen und Getränke zu den Karl-May-Spielen mitbringen?

Offiziell sind Rucksäcke mit Essen und Trinken bei den Karl-May-Spielen Bad Segeberg erlaubt. Jede Familie kann also ihr eigenes Picknick mitbringen. Bei allen anderen Veranstaltungen im Freilichttheater am Kalkberg gilt diese Regelung allerdings nicht.

Wann öffnet die Aussichtsplattform auf dem Kalkberg?

Die Aussichtsplattform auf dem Kalkberg ist 24 Stunden täglich geöffnet, nur nicht, wenn Veranstaltungen auf der Freilichtbühne laufen. Während der Karl-May-Spiele schließt die Aussichtsplattform 90 Minuten vor Beginn einer Veranstaltung und öffnet nach Veranstaltungsende wieder.

KN