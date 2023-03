﻿Karl-May-Spiele: Vier Publikumslieblinge und zwei neue Gesichter

Die Abteilung Drama ist schon länger besetzt, jetzt steht bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg auch das Personal für die Komik fest: Livio Cecini und Stephan A. Tölle sollen für die heiteren Momente in der Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“ sorgen. Mit dabei sind auch ein paar Publikumslieblinge.

Bad Segeberg. Das dürfte demnächst ein großes Hallo am Kalkberg geben. Die Karl-May-Spiele haben ihr Ensemble für die neue Inszenierung „Winnetou I – Blutsbrüder“ komplett. Und einige der verpflichteten Schauspieler kennen sich und das Freilichttheater bereits seit vielen Jahren.

Wenn in rund sechseinhalb Wochen die Proben für das neue Stück beginnen, werden neben Alexander Klaws (Winnetou), Wolfgang Bahro (Santer), Nadine Menz (Nscho-tschi), Volker Zack (Sam Hawkens) und Dustin Semmelrogge (Rattler) noch sechs weitere Darsteller in Sprechrollen dabei sein. „Die Zuschauer können sich auf vier Publikumslieblinge und zwei neue Gesichter freuen“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel.

Nachdem die Segeberger Zeitung und KN-Online bereits exklusiv die Besetzung des Old Shatterhand mit dem ehemaligen Titelhelden der Störtebeker-Festspiele auf Rügen, Bastian Semm, verraten hatten, rückte die Kalkberg GmbH nun auch die restlichen Namen heraus.

Seine Wandlungsfähigkeit darf Karl-May-Urgestein Joshy Peters auch in seiner 29. Spielzeit unter Beweis stellen. Der Rekord-Shatterhand im Wilden Westen von Bad Segeberg war im Vorjahr als Gangsterboss Buttler dabei – und wird nun Winnetous Vater Intschu-tschuna verkörpern. Diese Rolle kennt er bereits aus der Spielzeit 2007.

Allrounder Sascha Hödl kehrt an den Kalkberg in Bad Segeberg zurück

„Den kriegerischen Häuptlingssohn Pida vom Stamme der Kiowas hat es am Kalkberg seit über 35 Jahren nicht mehr gegeben“, berichtet Buchautor und Mediensprecher Michael Stamp. Nun kehre der „Dunkle Hirsch“ zurück – in Gestalt von Sascha Hödl. Der Österreicher gehört zum vierten Mal zum Bad Segeberger Karl-May-Ensemble. Im Vorjahr war er krankheitsbedingt in zwölf Vorstellungen als Winnetou eingesprungen. Diesmal soll er sich packende Kämpfe mit dem berühmten Apachen liefern.

Vor einer ganz besonderen Herausforderung steht Harald P. Wieczorek, der vor sage und schreibe 44 Jahren zum ersten Mal in Bad Segeberg aufgetreten ist und im nunmehr sechsten Jahrzehnt am Kalkberg mitwirkt. „Er übernimmt nicht nur die berühmten Rollen des Weißen Lehrers Klekih-petra und des unbarmherzigen Kiowa-Häuptlings Tangua, sondern stellt sogar Schriftsteller Karl May höchstpersönlich dar“, erzählt Stamp.

Komisches „Kleeblatt“ bei Karl-May-Spielen wieder vereint

Erstmals seit über 20 Jahren sei das legendäre „Kleeblatt“ wieder am Kalkberg zu sehen: Sam Hawkens mit seinen Freunden Dick Stone und Will Parker. Die Rolle des liebenswerten, aber zugleich etwas schusseligen Will Parker verkörpert der Schweizer Schauspieler und Musicaldarsteller Livio Cecini, der im Sommer 2023 sein Kalkberg-Debüt gibt und dabei auch singen wird. Sein Bühnenpartner als Dick Stone ist Stephan A. Tölle. Für ihn wird es die achte Saison bei den Karl-May-Spielen. Am Kalkberg ist er fast immer auf das komische Fach abonniert – so auch diesmal.

„Wir freuen uns, dass wir solch ein tolles Ensemble engagieren konnten“, sagt Geschäftsführerin Ute Thienel. „Unser neuer Regisseur Nicolas König kann schauspielerisch aus dem Vollen schöpfen. Wir haben diesmal ungewöhnlich viele neue Kollegen dabei – aber die meisten kennen sich auf Freilichtbühnen bestens aus.“

Premiere feiert „Winnetou I – Blutsbrüder“ am Sonnabend, 24. Juni, ab 20.30 Uhr im Bad Segeberger Freilichttheater am Kalkberg. Gespielt wird bis zum 3. September jeweils donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr.

Tickets gibt es auf www.karl-may-spiele.de. Dort sind auch nähere Informationen rund um die Saison 2023 und das neue Winnetou-Abenteuer zu bekommen.