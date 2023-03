﻿Vor 40 Jahren war Winnetou in Bad Segeberg in größter Gefahr

Winnetou gerät bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg jedes Jahr in Gefahr – aber nur auf der Bühne. 1983, vor 40 Jahren, jedoch standen die Aufführungen am Kalkberg fast vor dem Aus. Klaus-Hagen Latwesen, der zehn Jahre zuvor erstmals die Rolle seines Lebens spielte, stand vor der Aufgabe, die Karl-May-Spiele zu retten.

1982 kommt es nicht nur bei den Blutsbrüdern Winnetou (Klaus-Hagen Latwesen) und Old Shatterhand (Konrad Krauss, der später eine Dauerrolle in der TV-Soap „Verbotene Liebe“ hatte) zum Schwur. Die Zuschauerzahlen sind katastrophal.

Bad Segeberg. Als Klaus-Hagen Latwesen im Sommer 1973 in dem Stück „Unter Geiern“ zum ersten Mal als Winnetou einen Siedlertreck vor dem Verderben bewahrte, war noch nicht abzusehen, dass er sich wenige Jahre später auch als Retter der Karl-May-Spiele beweisen würde. Denn 1982 standen die Aufführungen am Kalkberg am Abgrund: Nur knapp 45 900 Zuschauer hatten sich das Stück „Winnetou, der rote Gentleman“ angeschaut.

Im Schnitt verloren sich 1580 Besucher pro Vorstellung in dem rund 70 000-Plätze fassenden Freilichttheater. Ein absoluter Negativrekord. 1983 wurde so zu einem Jahr der Bewährung für den Hamburger Schauspieler und sein Ensemble.

Winnetou war für Klaus-Hagen Latwesen die Rolle seines Lebens

Die Rolle des Winnetou sei 1973 zunächst eine Aufgabe wie jede andere für ihn gewesen, erinnert sich der heute 82-jährige Latwesen. 1965 gehörte er erstmals zum Ensemble, spielte bis 1968 dreimal am Kalkberg Rollen in der zweiten und dritten Reihe. Latwesens Interpretation des Indianers Apanatschka in seiner Premierensaison hinterließ offenbar nachhaltigen Eindruck. Denn Intendant Toni Graschberger vertraute ihm 1973 und 1975 die Rolle des Winnetou an.

Der Apachen-Häuptling lässt ihn danach zeitlebens nicht mehr los – was er damals noch nicht ahnt. Ende der 1970er-Jahre widmete sich Latwesen allerdings zunächst Projekten fernab des Kalkbergs. Stattdessen schwang sich Thomas Schüler als Winnetou in den Sattel.

Zuschauerzahlen der Karl-May-Spiele waren 1982 ein Debakel

1981 kehrt Latwesen nicht nur als Winnetou an den Kalkberg zurück. Er ist auch Intendant, Regisseur und Autor des Stücks in einer Person. Der Hamburger wollte damals weg vom reinen Sprechtheater, hin zu mehr Action mit Stunts und Tieren. „Aber ich habe mich dabei immer sehr an Karl May gehalten“, betont der Schauspieler. Die Zuschauerzahlen sind dennoch nicht beeindruckend: rund 82 000 Besucher in 37 Vorstellungen. Die Stadtväter befürchten ein finanzielles Debakel.

Die wilden 80er-Jahre Der spannenden und wichtigen Zeit der Karl-May-Spiele in den 1980er-Jahren widmet sich das Buch „Am Fuß des Kalkberg“ von Niclas Finke und Reinhard Marheinicke. Es gibt einen tiefen Einblick in die Geschehnisse am Kalkberg in den 1980er-Jahren vom Übergang des künstlerischen „Haudegens“ Harry Walther zum actiongeladenen Theaterspektakel von Klaus-Hagen Latwesen bis hin zu den Inszenierungen mit Winnetou-Ikone Pierre Brice am Ende des Jahrzehnts. Die Erstauflage des Buchs erschien 2008. Jetzt legten die Autoren eine überarbeitete und erweiterte Neuauflage vor. „Am Fußes des Kalkbergs“, 184 Seiten, ISBN 978-3-932053-61-0, 35 Euro

1982 wird die Zahl der Aufführungen auf 29 zurückgeschraubt und vor die Ferienzeit der großen Bundesländer gelegt. Premiere ist am 12. Juni – einen Monat später schon wieder Schluss. Heute gibt es 72 Vorstellungen von Ende Juni bis Anfang September. Insgeheim mögen die Stadtvertreter auf die risikolosen Einnahmen aus Vermietungen des Kalkbergstadions geschielt haben. Zu der Zeit begann die Karriere des Kalkbergs als Konzertarena. Latwesen erinnert sich, dass die öffentliche Meinung und die der Presse zum Zuschauerdebakel eine Rückendeckung für ihn war: „Da hieß es: Das könnt ihr dem Latwesen nicht in die Schuhe schieben.“

1982 betrat eine weitere wichtige Person die Szenerie, allerdings nicht auf der Bühne. Ernst Reher wurde Geschäftsführer der wenige Jahre zuvor gegründeten Kalkberg GmbH, deren Hauptgesellschafter die Stadt ist. Und er blieb es bis 1999. Er wusste, dass er die Finanzen zusammenhalten muss. „Die Intendanten wollten immer vieles, haben aber immer vergessen, die Finanzierung zu regeln“, erzählt Reher.

Latwesen erinnert sich an acht Indianerzelte, die mit Fackeln in Brand gesteckt werden sollten. Um zu sparen, wurden die Stahlstangen schon nur mit einer Stoffvorderseite bestückt. „Und Reher sagt zu mir, das sind unnötige Kosten, die verbrennen ja nur – Ja, sage ich, aber genau deswegen kommen die Leute.“

Werbung brachte die Wende für Winnetou

Reher wusste aber auch, dass das nächste Jahr musste eine Wende bringen musste. Ansonsten wären die Karl-May-Spiele erledigt gewesen. Und was wurde 1983 bei „Old Surehand“ anders gemacht, Herr Reher? „Wir haben mit Wolfgang Spahr einen Werbefachmann geholt“, erklärt der heute 93-Jährige. „Werbung war das A und O, um Leute ranzukriegen. Da hat er sich immer wieder Neues ausgedacht.“

Und das Team am Kalkberg schaffte tatsächlich die Wende: Trotz nur acht Vorstellungen mehr verdreifacht sich die Zuschauerzahl, springt von 45 866 auf 131 301, das bis dahin drittbeste Ergebnis in 30 Jahren. Die Karl-May-Spiele wurden nicht mehr infrage gestellt. Und in den Folgejahren stieg der Besucherstrom stetig an – bis heute.