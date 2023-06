﻿Karl-May-Spiele: Winnetou und Old Shatterhand noch in Zivil unterwegs

Proben im Bad Segeberg

Wolfgang Bahro spielt den Schurken „Santer" in der diesjährigen Inszenierung der Karl-May-Spiele. Am Kalkberg fühlt er sich sehr wohl.

Nach einer Vorstellung der Karl-May-Spiele sieht das, was sich derzeit im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg abspielt, nicht gerade aus. Das kann (und soll) es auch noch gar nicht. Denn die Akteure sind in diesem frühen Probenstadium alle noch in Zivil unterwegs. Ein erster Eindruck.

