﻿Karree in der Südstadt von Bad Segeberg wird 50+2 Jahre alt

Das 50-Jährige musste leider ausfallen – wegen Corona. Doch die Eigentümer des Einkauf-Karrees in der Südstadt von Bad Segeberg sind flexibel. Dann wird halt das „50+2-jährige“ Jubiläum gefeiert. Am Sonnabend mit einem bunten Programm.

Bad Segeberg. Mit einem kleinen Stadtteilfest wird im Einkaufszentrum der Südstadt am Sonnabend, 27. August, die Eröffnung der Läden im Jahr 1970 gefeiert. Musik und Spiele, Leckereien und Glücksräder sollen ab 13 Uhr für Unterhaltung bei Stadtteilbewohnern und Kunden sorgen.

„Eigentlich sind 52 Jahre ja kein rundes Jubiläum“, sagt Organisatorin Martina Specht. Aber als die Familie Specht als Eigentümerfamilie zusammen mit den Mietern vor zwei Jahren das halbe Jahrhundert feiern wollte, machte ihnen das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung. Seitdem warteten sie darauf, die Jubiläumsfeier nachzuholen und freuen sich, dass es nun als „50+2“-jähriges Jubiläum geht.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Bad Segeberger Band „Jazz ’n’ Five“ ab etwa 13.15 Uhr. Zauberer Kai Gräper wird die Besucher gegen 16 Uhr im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern. Apotheker Michael Gräper lässt Kinder auf einer Feinwaage Gewichte schätzen und verkauft historische Apothekengefäße für den guten Zweck.

Dirk Specht und seine Tochter Johanna Specht freuen sich auf viele Besucher beim Jubiläum des Südstadt-Karrees. © Quelle: Detlef Dreessen

„Time to move“ zeigt ab etwa 15 Uhr Tanzvorführungen. Für Kaffee und Kuchen sorgt das Team von Bäcker Gräper, Herzhaftes gibt es am Grill des „Mones“. „Und der Nahkaufmarkt hat viele Gewinne für unsere zwei Glücksräder spendiert“, freut sich Martina Specht. Die Einnahmen daraus sollen dem Tierschutzverein Bad Segeberg zugute kommen.

Initiator war Wilhelm Specht

Ihr Mann Dirk Specht schaut sich immer wieder gerne die Fotos an, die zeigen, wie sein Vater Wilhelm Specht seinerzeit nach und nach auf einer Brache ein ansehnliches Versorgungszentrum auf die Beine stellte. Noch während die Handwerker zugange waren, eröffnete als erstes ein A&O-Supermarkt dort, wo sich heute der Nahkaufmarkt von Kristian Heesch befindet. Nebenan eröffnete „Tobacco Drews“ mit ziemlich dem selben Sortiment wie sein heutiger Nachfolger Marcel Stock im „Kleinen Laden“.

Kreissparkasse ist lange weg

An der Stirnseite ließ sich Apotheker Hans-Walter Noack nieder, dessen Sohn Michael bis heute die Geschicke der Südstadt-Apotheke lenkt. Viele ältere Südstädter kennen noch die Filiale der Kreissparkasse an der Ecke. Heute hat dort der Sozialverband Deutschland seine Kreisgeschäftsstelle. Und wo heute Fahrschüler die Vorfahrtsregeln büffeln, bekamen "Er, Sie und Es" im Frisiersalon die Haare schön. Auf der Rückseite siedelte sich bald Gastronomie an, die schon immer so beliebt war wie das jetzige Restaurant "Mones Lime Mountain Saloon".

... und so sieht das Südstadt-Karree heute aus. © Quelle: Detlef Dreessen

Als großen Gewinn im Karree erleben die Südstädter auch die Filiale der Bäckerei Gräper, die den Stadtteil seit einigen Jahren mit frischen Brötchen, Brot und Kuchen versorgt. Dass Torsten Gräper und sein Sohn Tim die Freifläche vor der Filiale überdacht und mit Tischen und Stühlen versehen haben, sorgt für familiäres Flair in der Südstadt auch bei Wind und Wetter.

Südstadt-Initiative sehr aktiv

Seit der Gründung der Südstadt-Initiative vor neun Jahren sorgen deren Akteure Jahr für Jahr gemeinsam mit Kindern der Südstadt-Kita in der Adventszeit für einen bunt geschmückten Weihnachtsbaum für Punsch und Plausch beim schon traditionellen Weihnachtsklönschnack. Das soll auch in Zukunft so bleiben, wünscht Dirk Specht und hat schon die jeweils dazugehörigen Tannenbäume versprochen, wenn sie nicht gespendet werden.

Nachdem er die Gebäude energetisch saniert hatte, hat er das Areal seiner Tochter Johanna vermacht. Gemeinsam wollen sie dafür sorgen, dass das Karree auch in den kommenden Jahren ein beliebter Treffpunkt bleibt, wo die Südstädter alles fürs tägliche Leben bekommen.

Alle Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Grillwurst gehen übrigens an „Ein Herz für Kinder“.