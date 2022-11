﻿Kartoffelhof Daldorf: Ende nach mehr als 200 Jahren

Kreis Segeberg. Ein Stück Tradition geht in Daldorf verloren. Der Kartoffelhof an der Dorfstraße schließt Ende dieses Jahres seine Türen. Die Wurzeln des Betriebs reichen bis ins Jahr 1789 zurück.

„Vor mehr als 200 Jahren übereignete der Graf zu Rantzau unserer Familie die Felder, Äcker und Wiesen um unseren Hof in Daldorf“, schreibt die Familie von Dirk Lüthje (52) auf ihren Internetseiten. Der Rückzug hat mehrere Gründe, sagt Lüthje.

Aus Hofladen des Kartoffelhofs Daldorf wird vielleicht Reiki-Praxis

Offenbar setze die allgemeine Krise dem Konsumverhalten der Menschen zu. „Es gab Umsatzrückgänge im Hofladen.“ Dort gibt es nicht nur Kartoffeln zu kaufen, sondern auch Brot, Käse und Wein. Die Produkte seien immer weniger gefragt, Gewinnspannen zu gering gewesen. „Außerdem wächst die Bürokratie einem über den Kopf“, sagt Lüthje.

Irgendwann habe mal eine Entscheidung getroffen werden müssen, wie es weitergehe. Der Hofladen soll aber nicht verkauft werden. Möglicherweise öffne bald eine Reiki-Praxis dort. Seine Frau sei Reiki-Lehrerin. Auch die 6,5 Hektar mit Kartoffelanbau will Lüthje abgeben, das Gelände verpachten. Festhalten möchte er aber an seinem Wochenmarktstand in Preetz. Dort ist er zweimal die Woche zu Gast.

Hof Elwers in Negernbötel: Keine Krise auf Kartoffelmarkt

Eine generelle Krise auf dem Kartoffelmarkt sieht Mario Elwers vom gleichnamigen Hof im benachbarten Negernbötel nicht. Auf 100 Hektar baut er Kartoffeln an, in erster Linie allerdings für Großabnehmer. „Die Menschen schauen derzeit aufs Geld. Sie essen mehr Nahrungsmittel, die günstig sind.“ Wie die Kartoffel. Die Nachfrage sei deshalb tendenziell gestiegen. Da sie knapp seien, seien sie teurer geworden. Für Direktvermarkter allerdings seien Discounter eine große Konkurrenz.

Mario Elwers, Kartoffelerzeuger aus Negernbötel: „Die Menschen schauen derzeit aufs Geld. Sie essen mehr Nahrungsmittel, die günstig sind.“ © Quelle: Agentur 54°

Für Kartoffelbauern gibt es derzeit noch ganz andere Probleme, etwa die Trockenheit. Sie habe in diesem Jahr in hiesigen Breitengraden Gott sei Dank erst spät eingesetzt, atmet Mario Elwers durch. Geholfen habe dann Beregnung. Schwierig sei es für Kartoffelhöfe, sich zusätzliche Flächen zu beschaffen. Die Konkurrenz um den begrenzt vorhandenen Boden sei groß.

Hofladen in Bornhöved lagert viele Kartoffeln ein

Karina Goullon-Pauliks vom Hofladen in Bornhöved setzt ebenfalls viele Kartoffeln ab. „Die Kunden kaufen nicht mehr wie früher zentnerweise, um sie dann einzukellern.“ Dafür seien die Keller heutzutage zu warm. Aber beliebt sei die Kartoffel weiterhin.

„Wir übernehmen das Einkellern, damit die Kartoffeln bis zum nächsten Sommer halten.“ In einer Halle würden sie bei 4 Grad und dunkel gelagert. Der Hofladen lebt aber nicht nur von der Direktvermarktung. Er beliefert über 50 Supermärkte und Gastronomen. Mit anderen Worten: Die Kundschaft ist breit gestreut.

Hof Burmeister in Wakendorf I verkauft viele Kartoffeln

Seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz ist der Hof Burmeister in Wakendorf I. Es heiße zwar immer, in diesen schwierigen Zeiten seien die Hofläden die Verlierer, sagt Wiebke Burmeister. Und manchmal höre sie unter Kunden, dass sie sparen müssten. Aber Burmeister selbst will von Krise nicht reden, ihr Geschäft laufe gut.

Wiebke Burmeister vom Hof Burmeister in Wakendorf I: „Es werden mehr Kartoffeln als sonst gekauft.“ © Quelle: Nadine Materne

„Es werden mehr Kartoffeln als sonst gekauft.“ Sie seien in diesem Jahr wegen der Trockenheit allerdings kleiner als sonst ausgefallen. Gefragt seien aber nicht nur die Knollen. „Gut gekauft werden auch Wurst, Eier, Käse – und Dekorationsartikel.“

Landwirtschaftskammer SH zufrieden mit Kartoffelernte

Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein ist laut eigener Aussage zufrieden. „Die Qualitäten sind gut.“ Im Süden der Bundesrepublik seien die Erntemengen kleiner ausgefallen, sodass norddeutsche Kartoffeln in den Süden transportiert werden.

Das Angebot sei auch durch den Prozess der Einlagerung vorerst begrenzt, so die Experten der Kammer. Die Kartoffeln müssten derzeit im Lager erst durchschwitzen und schalenfest werden. Die Nachfrage sei aber aktuell ruhig, sodass sie befriedigt werden könne. Nur in geringem Umfang würden Kartoffeln als Aktionsware flotter abgesetzt.