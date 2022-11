﻿Katastrophenalarm im Kreis Segeberg: Warum er an vielen wohl vorbeiginge

Stell dir vor, es gibt Katastrophenalarm, und du bekommst nichts mit. So würde es 280.000 Menschen im Kreis Segeberg ergehen. Woran es hapert, warum Behörden bei der Lösung noch zögern, was bei Warnungen zu tun ist und wer bei Katastrophen hilft, lesen Sie hier.

In Heidmühlen gibt es mehrere Sirenen, eine auf dem Sprüttenhus der Feuerwehr. Alte Sirenen können in der Regel nur die Feuerwehr alarmieren, aber nicht die Bevölkerung warnen.

Kreis Segeberg. Die Weltpolitik steckt in der Krise, in Europa tobt ein Krieg, Gasleitungen im Meer bersten, die Angst vor Cyberattacken und Energiemangel geht um. Vor einer akuten Katastrophe könnten die 280 000 Bürger im Kreis Segeberg allerdings nicht flächendeckend gewarnt werden.

Es fehlen nicht nur zahlenmäßig Sirenen, die bislang nur die Feuerwehren alarmieren können, sondern auch solche Sirenen, die den entsprechenden Warnton bei Katastrophenalarm technisch überhaupt auslösen können.

Sirenen abgebaut, um Geld zu sparen und Bürger zu schonen

Der Kreis Segeberg hatte zuletzt im Mai 2021 den Stand abgefragt: Es gab seinerzeit 217 Sirenen, von denen allerdings 19 außer Betrieb waren. In zehn Gemeinden waren keine Sirenen installiert. In den 1970er Jahren hatten noch 250 Sirenen auf Dächern oder Masten gestanden. Weil mittlerweile mehr Menschen im Kreis Segeberg leben, geht der Kreis nunmehr von etwa 300 Anlagen aus, die wohl nötig wären.

Das bedeuten die Heultöne der Sirene Es gibt drei verschiedene Signaltöne der Sirenen. Jeder Signalton dauert eine Minute. Was sie bedeuten, erklären das Land (www.schleswig-holstein.de, Stichwort Sirenen, mit Hörbeispielen) und die Feuerwehr Wahlstedt (www.feuerwehr-wahlstedt.de/buergerinformationen/sirenenalarm) auf ihren Internetseiten. Heulton, an- und abschwellend: Diese Sirene warnt alle Menschen vor einer großen Gefahr. Schalten Sie das Radio ein. Achten Sie auf Durchsagen. Verständigen Sie Ihre Nachbarn. Rufen Sie Ihre Kinder ins Haus. Holen Sie Ihre Kinder nicht von der Schule oder dem Kindergarten ab. Bleiben Sie in einem geschlossenen Gebäude. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Nehmen Sie Passanten auf. Kümmern Sie sich um hilfsbedürftige Menschen. Greifen Sie nur im äußersten Notfall zum Telefon. Blockieren Sie nicht die Notrufe 110 und 112 mit Rückfragen. Bleiben Sie dem Schadensgebiet fern. Behindern Sie die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit. Dauerton: Diese Sirene gibt eine Entwarnung. Die Gefahr ist jetzt vorbei. Feuerwehralarm: Der Dauer-Ton hat zwei Pausen, also hört man drei lange Töne. Damit wird die Feuerwehr alarmiert. Eine Entwarnung gibt es anschließend nicht. Beachten Sie die Hinweise der Einsatzkräfte. Helfen Sie hilflosen Personen in ihrer Nähe. Halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Informieren Sie Ihre Nachbarn. Benutzen Sie keine Aufzüge. Bleiben Sie dem Schadensgebiet fern. Test: Manche Orte testen ihre Sirenen. Sie schalten sie sonnabends um 12 Uhr ein, in der Regel aber nur für 15 Sekunden. Es droht keine Gefahr.

Wo die Lücken im Mai 2021 bestanden haben, wollte der Kreis Segeberg nicht mitteilen, der selbst kein eigenes Sirenennetz besitzt. „Der Sachstand dort hat sich gegebenenfalls bereits verändert“, sagt Sprecherin Sabrina Müller. In einigen Kommunen seien Sirenen abgebaut worden, als der Bund vor Jahren ein flächendeckendes Sirenennetz zur Warnung der Bevölkerung aufgegeben und die Sirenen den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Die Kommunen hätten sie abgebaut, um Unterhaltungskosten zu sparen.

Moderne Sirene muss beides können: Feuerwehr alarmieren und Bürger warnen

Und, so ergänzt Kreiswehrführer Jörg Nero, um in großen Orten die Ohren der Bürger zu schonen. Denn dort wird die Feuerwehr recht oft alarmiert, manchmal täglich. Jedes Mal wäre die Sirene eingeschaltet worden. „Die Bevölkerung sollte nicht gestört werden“, sagt Nero. Für die Alarmierung nutzen die Feuerwehren in der Regel „stille“ digitale Melder.

Wer bei Katastrophen hilft Für ein effektives Krisenmanagement auf Landesebene wie Abwehr- und Notfallpläne, Übungen und Stabsarbeit ist das Landesinnenministerium verantwortlich. Die Kreise wie Segeberg und die kreisfreien Städte sowie die Insel Helgoland wegen ihrer besonderen Lage sind als untere Katastrophenschutzbehörden für Katastrophenschutzaufgaben in ihrem Bereich verantwortlich. Katastrophen werden vor Ort von den öffentlichen und privaten Katastrophenschutz- und Hilfeleistungsorganisationen bekämpft. Hierzu gehören die Feuerwehren, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser-Hilfsdienst, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und das Technische Hilfswerk. Es gibt mehr als 10 000 ehrenamtliche Helfer in den Einheiten des Katastrophenschutzes sowie mehr als 50 000 Feuerwehrmitglieder in Schleswig-Holstein.

Eine Sirene allein reicht allerdings nicht aus. Sie muss technisch auch zwei Wege bedienen können: Die Feuerwehren alarmieren und die Bevölkerung warnen, die dann die Radios und Fernseher einschaltet, Warn-Apps und Internethinweise lesen soll. „Alarmierung und Warnung benötigen jeweils einen eigenen Empfänger“, erklärt Kreissprecherin Sabrina Müller. „Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgt über das eigene Funknetz POCSAG, die Warnung der Bürger über das Digitalfunknetz.“

Bislang kein Auslöse-Konzept für Katastrophenalarm

Die Kreisverwaltung berichtete im vorigen Jahr, dass nur wenige Sirenenempfänger auf den aktuellen Warnton programmiert worden seien. Ein entsprechendes Signal können die Sirenen demnach nicht verarbeiten beziehungsweise erst auslösen. Und die Frage ist auch, wer eine Bevölkerungswarnung überhaupt auslösen sollte. Beim Alarm für die Feuerwehren ist das geklärt: Die Arbeit erledigt die Rettungsleitstelle West in Elmshorn.

„Es gibt bislang kein Auslöse-Konzept. Nur die Stadt Norderstedt hat ein eigenes Sirenennetzwerk zur Warnung der Bevölkerung“, sagt Sabrina Müller. 2012 und 2013 hatte die Stadt 300 000 Euro für 15 neue Sirenen investiert, geht aus Kreispapieren von 2021 hervor. Eine Sirene auf einem Hausdach kostet 15 000 Euro, auf einem Mast 40 000 Euro.

Bund, Land und Kreis zuständig für Warnung per Sirene

Sollte es zukünftig ein kreisweites Sirenennetzwerk geben, würde auch ein Auslösekonzept erstellt. „Dann könnte auch die Regionalleitstelle warnen“, sagt Müller. Die Leitstelle sei im Übrigen schon jetzt an das modulare Warnsystem des Bundes angeschlossen, könne per Handyfunk über die Warn-App Nina warnen.

Dass Bund, Land und Kreis Segeberg für die Warnung per Sirene zuständig sind, bestreitet der Kreis nicht. Der Bund hatte zwar ein begrenztes Förderprogramm aufgelegt. Davon profitierten aber nur wenige Gemeinden. So standen in Schleswig-Holstein nur 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. „Das reichte nicht annähernd, um ein landesweites Sirenennetzwerk aufzubauen“, sagt Müller.

Für Sirene in Klein Gladebrügge fehlt noch ein Bauteil

Zwölf Gemeinden aus dem Kreis Segeberg hatten Förderanträge gestellt, aber nur zwei eine Bewilligung bekommen: neben Schackendorf war das Klein Gladebrügge. Dort musste eine Sirene erneuert werden, weil der Besitzer das Haus, auf dem sie angebracht war, abreißen wollte. Nun soll dort ein Mast installiert werden. Beschafft wurde eine neue E-Sirene, aber es fehlt derzeit noch ein Bauteil, sagt Bürgermeister Waldemar Röhr. „Das haben wir vor über einem halben Jahr bestellt.“

Um die Förderbedingungen zu erfüllen, muss die Sirene auch einen Akku besitzen. Verbreiten kann sie sowohl Feuerwehralarm als auch Bevölkerungswarnung. Dieser zweite Aspekt sei damals noch nachrangig gewesen, sagt Waldemar Röhr. „Heute, mit dem Ukraine-Krieg, denkt man anders darüber.“ Eine zweite Sirene, aber noch alter Bauart, steht in der Nähe des Ehrenmals. Ob sie auch warnen und nicht nur alarmieren kann, wisse er nicht. Die Feuerwehr im Dorf werde jedenfalls sowohl mit Sirenen als auch mit Meldern alarmiert.

Trappenkamp hat keine Sirene, Heidmühlen nur alte

In Bad Segeberg wird über Katastrophenschutz und ein Sirenennetzwerk nachgedacht. "Die Gemeinde Trappenkamp verfügt seit circa 20 Jahren über keine Sirenen mehr", sagt Wehrführer Marco Dorwo. Für Bürgermeister Harald Krille ist klar: "Wir werden vielleicht Sirenen anschaffen." Für Warnungen an die Bevölkerung müsse etwas getan werden. "Damit müssen wir uns beschäftigen."

In Heidmühlen sind auf zwei Dächern und auf einem Mast drei Sirenen alter Bauart installiert. Sie können nur alarmieren, aber nicht warnen. Bürgermeister Geert Uwe Carstensen möchte künftig auch die entlegenen Ortsteile Radesforde und am Stellbrook mit Sirenen ausrüsten. Deshalb will er insgesamt fünf neue Sirenen installieren. Er hofft auf Förderung. Beim Bundesprogramm sei Heidmühlen abgeblitzt, berichtet Wehrführer Hans-Hinrich Pohlmann. Er hofft nun ebenfalls auf Land und Kreis.

Land will Zuschüsse für Sirenen zahlen

Wegen der bestehenden Lücken im Sirenennetzwerk hat das Land ein eigenes Förderprogramm aufgelegt. 2023 bis 2030 werden jährlich 2,9 Millionen Euro an Zuschüssen gezahlt. Sie sollen die Hälfte der Kosten für eine moderne Sirene decken, die andere Hälfte sollen die Kreise übernehmen. Für den Kreis Segeberg würde es damit rechnerisch jedes Jahr rund 280 000 Euro geben.

Kreiswehrführer Jörg Nero plädiert dafür, dass bei den neuen Sirenen auf jeden Fall nicht nur Alarmierungen, sondern auch Warnungen technisch möglich sind. „Dass das zusammenpasst.“

Kreis Segeberg wartet mit Sirenenausbau noch

Für manch neue Sirene muss auch erst noch ein Standort gefunden werden. Was nicht immer einfach ist, deutete der Kreiskoordinator des Katastrophenschutzes, Jens Lorenzen, in einer Sitzung des Kreisordnungsausschusses an. Das Problem liege weniger an der Bereitschaft der Kommunen. Schwieriger sei es, die Bevölkerung mitzunehmen.

Für den Kreishaushalt 2023 schon Geld für den Sirenenausbau einplanen, will die Kreisverwaltung aber erst mal nicht. Sie möchte zunächst die Gespräche zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden abwarten. Sie seien immer noch nicht abgeschlossen.