﻿Ein Plan für die Krise: So will Kaltenkirchen bei einem Blackout vorgehen

Kaltenkirchen. Es ist Winter. Draußen ist es bitterkalt, der Wind wirbelt den Schnee durch die Luft – und plötzlich fällt flächendeckend der Strom aus. Die Angst vor einem sogenannten Blackout in Deutschland hat merklich zugenommen – sei es durch den Ukrainekrieg oder die Umstellung auf erneuerbare Energien. Experten zufolge bleibt so ein großer Stromausfall allerdings sehr unwahrscheinlich. Doch für einen möglichen Ernstfall oder andere Katastrophen ist die Stadt Kaltenkirchen gewappnet.

„Wir können nicht für alle 24000 Einwohner vollumfänglichen Schutz leisten, aber wir können dafür sorgen, dass wir in Krisen bestmöglich vorbereitet sind“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. Zu solchen Krisensituationen zählen beispielsweise ein Hochwasser, Flächenbrände, ein Blackout sowie der Zivilschutz im Falle eines Kriegs.

Blackout in Kaltenkirchen: Menschen würden in Panik geraten

Denn welche Auswirkung solch ein Szenario haben könnte, skizziert Wehrführer Claas Hendrik Heß im Fall des Blackouts eindringlich: Schlagartig ist es dunkel, in den Häusern und auf der Straße geht das Licht aus. Kein Telefon, keine Ampel, kein Kühlschrank, kein Bankautomat, keine Tankstelle funktioniert mehr. Und ohne Vorsorge ist nach einiger Zeit auch das letzte Trinkwasser aus den Leitungen aufgebraucht. Die Menschen geraten in Panik – und sind deshalb auf klare Hilfestellungen von der Stadt angewiesen.

Damit klar ist, wer in so einem fiktiven Ernstfall die Entscheidungen trifft, hat die Stadt Kaltenkirchen schon jetzt einen Einsatz- und Verwaltungsstab für mögliche Katastrophen gegründet. „In der Verwaltung arbeiten wir sehr präzise, aber haben normalerweise auch lange Prozesse“, sagt Hanno Krause. Mithilfe dieses Stabs sollen Entscheidungswege verkürzt werden. Ein Team der Verwaltung darf unkompliziert bestimmen, wie mit einer Notlage umgegangen wird, und das Rettungsteam des Einsatzstabs (Feuerwehr, DRK, etc.) setzt diese Aufgaben um.

Zentrale Hilfsstellen sollen Schutz für Bevölkerung bieten

Schon jetzt trifft die Stadt dafür vorsorgende Maßnahmen. Sie bevorraten sich mit Konserven, Medikamenten und speisen Notstrom ein. Zusätzlich baut der Bürgermeister auf Kooperationen mit ansässigen Unternehmen und medizinischen Praxen. Doch wie wollen diese Teams beispielsweise in einer Ausnahmesituation wie dem Blackout vorgehen?

Falls es zu einem flächendeckenden Stromausfall kommt, sollen die Hilfskräfte sieben sogenannte „Leuchttürme“ schaffen, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind. Dabei handelt es sich um große Gebäude wie Sporthallen oder das Rathaus, auf welche die Stadt direkten Zugriff hat. An diesen Plätzen gibt es dann Informations- sowie Notrufstellen. Einige der Leuchttürme sind mit Wärme versorgt, andere bieten Ladestellen für Akkugeräte sowie Platz für 100 liegende Menschen. Mitten im Zentrum der Stadt soll es sogar einen Leuchtturm geben, in dem 300 hilfs- und pflegebedürftige Personen gepflegt werden können.

Diese Hilfsangebote gibt es in einem Katastrophenfall

In dieser Karte sehen Sie, wo in Kaltenkirchen in einer Krisensituation die Leuchttürme stehen und welche Funktionen sie aufweisen.

Natürlich könnten die Mitarbeitenden des Verwaltungs- und Einsatzstabs nicht alleine die sieben Leuchttürme betreuen, Lösungen für die Katastrophe suchen und gleichzeitig das gesamte Gebiet im Auge behalten. Deshalb zählen sie auf die Hilfe von freiwilligen Bürgerinnen und Bürgern.

„Alleine könnten wir den Ernstfall nicht bewältigen, wir brauchen die Unterstützung der Bevölkerung“, sagt Wehrführer Claas Hendrik Heß. Er hoffe, dass die Hilfsbereitschaft der Menschen groß sein wird.

