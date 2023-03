﻿Kattendorf: CDU und SPD nominieren Bürgermeisterkandidaten

In Kattendorf treten zur Kommunalwahl am 14. Mai nur CDU und SPD an. Aber beide Parteien wollen künftig den Bürgermeister stellen. Die Christdemokraten schicken Amtsinhaber Thorsten Barth ins Rennen, der von der Sozialdemokratin Renate Soukup herausgefordert wird.

