Im vergoldeten „Zeitapfel“, also der Kugel die samt Hahn den Kirchturm der Maria-Magdalenen-Kirche in Bad Bramstedt schmückt, steckten traditionsgemäß Dokumentenkapseln, in denen vor allem das historische Geschehen rund um die Kirche festgehalten wird. Nach der Restaurierung der beiden Schmuckstücke findet die Corona-Pandemie hier Einzug.