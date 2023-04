﻿Kein Wolfsnachwuchs im Segeberger Forst: Toter Wolf ist Weibchen

Rickling. Das Ergebnis der DNA-Untersuchung steht fest: Die bei einem Verkehrsunfall am 29. März ums Leben gekommene Wölfin ist das Weibchen des Wolfspaares aus dem Segeberger Forst. Das bestätigt Bettina Watermann, Sprecherin des Landesamtes für Umwelt (LFU).

„Bei der überfahrenen Wölfin aus Rickling handelt es sich um die uns bekannte Wölfin GW2834f“, so Watermann. Der Wolfsrüde mit der Kennung GW2441m werde wahrscheinlich allein weiter seine Wege gehen. Er hat seine Partnerin verloren. Der Wolfsrüde war am 17. Dezember 2021 das erste Mal in Schleswig-Holstein nachgewiesen worden. Woher er kommt, ist unbekannt.

Einen Wolfsnachwuchs von den beiden Wölfen aus dem Segeberger Forst wird es dementsprechend nicht geben. Für den ersten Wolfsnachwuchs in Schleswig-Holstein kann jetzt nur noch das Wolfspaar im Sachsenwald sorgen.

Wölfin aus dem Segeberger Forst schon mal angefahren

Die Wölfin aus dem Segeberger Forst war am 3. Januar schon einmal bei Rickling von einem Fahrzeug angefahren worden. Allerdings sei das Tier damals wohl unverletzt davongekommen. Es seien Haare des Tieres gefunden und untersucht worden, kein Blut der Wölfin.

Anhand der Haare konnte die Wölfin genetisch nachgewiesen werden. Sie stammt aus der Tangermünder Heide in Sachsen-Anhalt. „Erster Nachweis des Tieres in Schleswig-Holstein war am 6. September 2022 im Kreis Segeberg“, sagt Watermann.

Toter Wolf aus Rickling wurde genetisch untersucht

Seit dem Jahr 2010 werden im Labor des Fachgebiets Naturschutzgenetik am Senckenberg-Standort in Gelnhausen alle im Rahmen des bundesweiten Wolfsmonitorings gesammelten Proben zentral untersucht. So auch die DNA-Proben der toten Wölfin von Rickling.

Ein detaillierter Untersuchungsbericht soll demnächst folgen. Darin werde beispielsweise dokumentiert, ob die Wölfin erkrankt war oder trächtig, so Watermann weiter.

In Schleswig-Holstein sind laut Landesamt für Umwelt ein Wolfspaar im Sachsenwald sowie der übrig gebliebene Rüde aus dem Segeberger Forst sowie eine weitere Wölfin nachgewiesen. Ein weiteres Wolfspaar lebe an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, werde aber dem Nachbarbundesland zugeschrieben.