Kinderfest der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg war ein voller Erfolg

Bad Segeberg. Als Dankeschön für die treuen Fans und vielen Familien, die Jahr für Jahr nach Bad Segeberg kommen, um die Karl-May-Spiele zu besuchen, findet das große Kinderfest auf dem Vorplatz der Arena und dem Indian Village statt. Und am Sonntag strömten wieder tausende kleine und große Winnetou- und Old Shatterhand-Fans an den Kalkberg. Sie genossen bei idealem Wetter das Fest, bei dem sämtliche Aktionen kostenlos waren.

„Es ist wirklich toll, dass alles umsonst ist“, sagt René Thomas aus Mözen. Er war mit Tochter Karla zum Kinderfest gekommen, die Lütte natürlich in einem Fransenkleid und mit Stirnband. Mit vollem Schwung und Spaß an der Sache hatte sie sich zusammen mit Freundin Beeke (auch aus Mözen) große Spielzeugpferdchen geschnappt, mit denen sie über den Platz „ritten“. „Das Kinderfest ist ja eigentlich ein Muss“ gibt Vater René Thomas zu. Es werde viel geboten, sowohl für kleine als auch für größere Mädchen und Jungen.

Auch für Erwachsene gab es genug zu gucken, wie die Linedance- und die Square Dance-Gruppen, die am Rande der Aktivitäten ihr Können präsentierten. „Es gefällt uns hier richtig gut“, gibt Evelin Steffen aus Bad Segeberg zu. Sohn Henry (5) hatte stilecht sein Fransenhemd angezogen („Das ist Original von Winnetou!“) und bastelte ein kleines Papiertipi. „Zu Hause habe ich ein richtig großes Tipi“, sagt der Winnetou-Fan.

Autogrammstunde war der Renner beim Kinderfest der Karl-May-Spiele

Das Bullenreiten auf dem mechanischen Bullen hatte es Lea aus Norderstedt angetan. „Das ist ganz schön schwierig“, gibt sie nach ihrem Umfaller zu. Zusammen mit ihrer Mama war sie extra fürs große Kinderfest nach Bad Segeberg gekommen.

Lange Schlangen bildeten sich an den Ständen der Karl-May-Spiele und ihrer Partner des Kinderfestes. Vor allem an den kleinen Tischen, an denen pünktlich um 12 Uhr die Gaststars des Stückes „Winnetou I – Blutsbrüder“ Platz nahmen und Hunderte Autogramme gaben, standen die Besucherinnen und Besucher über eine Stunde vor Beginn des Auftrittes an. „Vor Kurzem bei der Autogrammstunde vor Möbel Kraft standen die Leute seit 7 Uhr“, erzählt Michael Stamp, Sprecher der Karl-May-Spiele.

30 Partner gestalten das Kinderfest am Kalkberg

Es ist das 29. Kinderfest am Kalkberg im 70. Jahr der Karl-May-Spiele. Wieder konnten um die 30 Partner gewonnen werden, die sich mit Aktionen und Ständen beteiligten, darunter die Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, der Wildpark Eekholt, das Noctalis Fledermauszentrum und die Tourist-Info der Stadt Bad Segeberg.

Viele der Kinderfestbesucher schauten sich am Sonntag auch gleich die Vorstellung an. „Bisher lief alles gut“, sagt Stamp. Am Freitag war die Arena durch kräftige Platzregen überflutet worden, „aber nach einer Pause konnte zu Ende gespielt werden“, sagt Michael Stamp. Sowohl Schauspieler als auch die überwiegende Zahl der Zuschauer hatten das Stück durchgezogen. „Alle sind da ja eine Art Schicksalsgemeinschaft“, sagt Michael Stamp.

Picknick darf ins Kalkbergstadion mitgebracht werden

An besonders heißen Tagen mit Vorstellungen, die in diesem Jahr auch schon hinter den Karl-May-Spielen liegen, werden die Besucher per Lautsprecher daran erinnert, sich genug Getränke an den Platz mitzunehmen und eine Kopfbedeckung zu tragen. „Bei uns darf jeder Besucher von draußen Essen und Trinken mitbringen“, erklärt Stamp eine Besonderheit der Karl-May-Spiele. „Solange keiner ein Fondue mitbringt, ist alles ok.“

Dazu gibt es Sprühnebelanlagen und Rasensprenger, die bei Hitze angeschaltet werden. Wenn es ganz arg kommt, wird ein Feuerwehrschlauch in Gang gesetzt. „Da können die Kinder dann drunter gehen“, sagt Michael Stamp und schmunzelt.

