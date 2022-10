﻿Der Teppich der Erinnerung wartet in der Sülfelder Kirche auf Besucher

Offene Kirche in Sülfeld

Pastor Steffen Paar bietet wie vor zwei Jahren einen Teppich der Erinnerungen in der Sülfelder Kirche. Menschen können dort über Leben und Tod nachdenken und die Namen von Verstorbenen hinterlassen.

Fans der Installationen in der Sülfelder Kirche werden sicher noch gut an den Teppich der Erinnerung zurückdenken. Pastor Steffen Paar hat die Installation nach zwei Jahren nun wieder in der Kirche aufgebaut. Mit einigen Änderungen.

