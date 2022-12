﻿Kirche will ein Gemeindehaus verkaufen, um das andere zu sanieren

In den 1980er-Jahren wollte die Kirchengemeinde Bad Bramstedt mit dem Bau eines Gemeindehauses in der Holsatenallee ein sichtbares Zeichen im damals neuen Quartier Süd-West-Stadt setzen. Nun soll es verkauft werden. Die Kirche benötigt das Geld, um ihr Juwel, das Gemeindehaus Schlüskamp zu sanieren.

Bad Bramstedt. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bad Bramstedt will ihr denkmalgeschütztes Gemeindehaus im Schlüskamp grundlegend sanieren. Dadurch sollen auch die Jugendräume im Dachgeschoss wieder nutzbar werden, zu denen ein vorschriftsgemäßer zweiter Fluchtweg fehlt. Um das Millionen-Projekt bezahlen zu können, will sich die Kirche von ihrem zweiten Gemeindehaus in der Holsatenallee trennen.

Als das Gemeindehaus Maria Magdalena in der Holsatenallee 1983 gebaut wurde, herrschten in der Kirchengemeinde noch goldene Zeiten. Taufe und Konfirmation waren vor 40 Jahren die Regel im Lebenslauf der Bad Bramstedter. Das hat sich gewandelt. 7762 gehören der Gemeinde an, das sind gut ein Drittel der rund 22.000 Einwohner des Kirchspiels. "Wir merken den Rückgang natürlich", sagt Stefan Dörksen, Vorsitzender des kirchlichen Bauausschusses. Die Gemeinde müsse sich wegen rückläufiger Einnahmen aus der Kirchensteuer auch räumlich wieder auf ihren Kern konzentrieren, nämlich das weitläufige Grundstück am Kirchenbleeck und Schlüskamp, wo die Maria-Magdalenen-Kirche steht, das alte Gemeindehaus und das erste Pastorat. Einen solchen Weg ist auch schon die Kirchengemeinde Kaltenkirchen mit dem Verkauf ihres Christophorushauses gegangen.

Gemeindehaus Bad Bramstedt hauptsächlich als Kindergarten genutzt

Das Gemeindehaus in der Holsatenallee wird heute hauptsächlich noch als Kindergarten genutzt, der aber nicht mehr von der Gemeinde, sondern vom Kita-Werk des Kirchenkreises betrieben wird. Im Obergeschoss hat die evangelische Familienbildungsstätte ihre Räume, außerdem befindet sich noch ein Pastorat III in dem Gebäude. Früher sei das Gemeindehaus auch für Versammlungen und von Kirchengruppen genutzt worden. Das sei heute kaum noch der Fall, weiß Bauausschussvorsitzender Dörksen. Das Pastorat werde absehbar auch nicht mehr benötigt, da auch Bad Bramstedt mit weniger Pastoren auskommen müsse. Zurzeit sind vier in der Gemeinde beschäftigt.

„Es ist zwar schmerzhaft, sich von dem Gemeindehaus zu trennen“, findet Dörksen, „doch es soll ja auch etwas Neues am Schlüskamp entstehen.“ Die Planungen für das alte Gemeindehaus stehen noch ganz am Anfang, aber sich ist: Es soll eine grundlegende Sanierung sein. „Dazu hat uns auch das Landesamt für Denkmalpflege geraten“, so Gemeinderat Dörksen.

Schlüskamp-Gebäude: Flachdachhaus in den 60er-Jahren angebaut

Das Haus wurde 1912 gebaut und steht unter Denkmalschutz. Das war nicht immer so, wie unpassende Anbauten zeigen. In den 60er-Jahren wurde der Kindergarten, ein Flachdachgebäude, einfach an der vorderen Front des Fachwerkhauses angesetzt. Später kamen weitere Anbauten, beispielsweise hinter dem Saal hinzu. Auch im Inneren wurde manches verändert. Anfangs hatte eine Gemeindeschwester ihre Wohnung im Obergeschoss des Hauses. Zurzeit befindet sich dort eine ausgebaute moderne Wohnung, die der frühere Diakon Martin Makowka mit seiner Familie bewohnt hatte. Sie steht leer.

Noch recht neu sind die Treppe und die Jugendräume unterm Dach. „Sie wurden Anfang der 2000er-Jahre gebaut“, weiß Dörksen. Dachfenster sorgen für viel Licht in den Räumen, sind aber für Denkmalschützer ein Graus. Die Jugendräume sind der Anlass, die Sanierung in Angriff zu nehmen. „Sie können aus Sicherheitsgründen nicht mehr von größeren Gruppen genutzt werden“, erläutert Dörksen. Es gibt keinen vorschriftsgemäßen zweiten Fluchtweg. Zwar hatte der Gemeinderat vor rund 20 Jahren einen Rettungsschlauch der Bad Bramstedter Firma Thoms installieren lassen. Darin können Menschen im Brandfall aus dem Obergeschoss nach unten rutschen. Doch eine Fluchttreppe könne der Schlauch nicht ersetzen.

Architektenwettbewerb soll in Bad Bramstedt gestartet werden

Wie Denkmalschutz und moderne Nutzung des Hauses in Einklang gebracht werden können, soll durch einen Ideenwettbewerb mit mehreren Architekten erkundet werden. Zurzeit ist Dörksen damit beschäftigt, die Geschichte des Hauses anhand alter Unterlagen gemeinsam mit Kirchenkreis und Denkmalamt zu erforschen. Der Saal, hat er herausgefunden, hatte sich früher über das gesamte Erdgeschoss erstreckt. „Vielleicht wird es wieder so“, meint Dörksen. Er möchte, dass der Saal allen Bad Bramstedtern offen steht, dass hier nicht nur kirchliche Veranstaltungen stattfinden. „Wir fragen niemanden, ob er gläubig ist.“

Denkbar wäre auch, den Kindergarten abzureißen und in einen neuen Anbau auf der Westseite des Hauses unterzubringen. „Das sollte dann ein durchaus modernes Gebäude mit viel Glas werden“, meint Dörksen. Dadurch würden Alt- und Neubau sichtbar getrennt. Wichtig sei, dass das Gemeindehaus wieder so erkennbar wird, wie es 1912 gebaut wurde.