﻿Neuer Pfarrsprengel Alsterland: Kirchengemeinden leiden unter Schwund

Ab 1. Januar 2023 ändert sich in den Kirchengemeinden Sülfeld, Nahe und Bargfeld die kirchliche Arbeit, denn die drei Gemeinden schließen sich zum Pfarrsprengel Alsterland zusammen. Es muss enger zusammengearbeitet werden, weil die Stelle von Pastor Ekkehard Wulf in Nahe nicht neu besetzt wird, wenn er in Ruhestand geht.

Nahe. Die drei Kirchengemeinden Nahe, Sülfeld und Bargfeld wollen ab dem Jahreswechsel noch enger zusammenarbeiten als bislang schon und künftig als Pfarrsprengel Alsterland agieren. Das bedeutet für die Menschen in den Orten, die den drei Kirchengemeinden angehören, dass die Kirchenarbeit neu aufgestellt wird und vielleicht auf Altbewährtes verzichtet werden muss.

Auslöser der Entwicklung ist die Tatsache, dass Pastor Ekkehard Wulf spätestens am 30. April 2025 in Ruhestand gehen wird. Aus dem Pastorat in Nahe sind er und seine Frau Annegret bereits gezogen. Das Gebäude ist nun an das Amt Itzstedt vermietet. Dort sollen Flüchtlinge untergebracht werden. Pastor Wulf kündigt an, dass auch ein früherer Ausstieg aus dem Berufsleben möglich sei.

Durch den absehbaren Abgang von Pastor Wulf, der über 30 Jahre Gottesmann in Nahe war, stehen die Kirchengemeinden vor einer großen Herausforderung. Seine volle Stelle wird nicht neu besetzt. Pastorin Susanne Hahn (halbe Stelle) sowie Andreas Wendt (Bargfeld) und der Nachfolger von Pastor Steffen Paar in Sülfeld müssen mit zweieinhalb Stellen schaffen, was bisher dreieinhalb Stellen erledigt haben.

Hintergrund dieser Entwicklung ist, so die Kirchenvertreter, der „Prozess Kirchenkreis 2030“ der Nordkirche. Aus Personalnot und finanziellen Gründen soll nach und nach ein Drittel der Stellen abgebaut werden. „Hier bei uns klappt das zum Glück ohne Entlassungen“, sagt Ekkehard Wulf.

„Prozess Kirchenkreis 2030“: Immer mehr Menschen verlassen die Kirche

Die Probleme seien zum einen sinkende Zahlen an Kirchenmitgliedern, zum anderen fehlender Pastorennachwuchs. Die Kirchengemeinde Nahe, zu der auch die kleine Kirche in Oering gehört, hat 2800 Mitglieder, Sülfeld hat 1900, in Bargfeld gehören etwa 2300 Menschen der evangelischen Kirche an. „Im Jahr verlieren wir bis zu zwei Prozent Mitglieder“, berichtet Wulf. Durch Sterbefälle und Austritte fallen Kirchenglieder weg, die auch durch den Zuzug in die Dörfer nicht aufgefangen werden können. Deshalb fehlen Einnahmen durch Kirchensteuern.

Im neuen Pfarrsprengel Alsterland sollen die einzelnen Kirchengemeinden eigenständig bleiben. Das betonen Pastorin Hahn und ihre Kollegen. Allerdings sollen Personalentscheidungen künftig gemeinsam beschlossen werden. Erstmals wird dies bei der Neubesetzung der Pastorenstelle in Sülfeld der Fall sein. Steffen Paar verlässt im Frühjahr die Gemeinde und wird Propst im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf. Seine Nachfolge wird von einem Gremium von je drei Vertretern der Kirchengemeinden Nahe, Bargfeld und Sülfeld bestimmt. Bisher konnten die Sülfelder allein entscheiden.

Weniger Personal, weniger Geld: Kirche in Oering wird nun von Sülfeld aus betreut

Weitere Neuerungen: Die Oeringer Kirche wird ab dem Jahreswechsel seelsorgerisch von Sülfeld aus betreut und nicht mehr von Nahe. Pastor Andreas Wendt wird sich ab 2023 nicht nur um seine „Stammgemeinde“ Bargfeld kümmern, sondern auch um Kayhude. Die Dörfer Nahe und Itzstedt werden von Nahe aus gemanagt. „Jedes Gemeindeglied soll wissen, wer von uns zuständig ist“, betont Pastorin Hahn.

Alle Bereiche der Gemeindearbeit sollen nun auf den Prüfstand kommen. Angebote wie Gottesdienste, Jugendarbeit, Musik, Konfirmandenunterricht und Verwaltung müssen, das ist den Pastoren klar, überdacht und gestrafft werden, damit die verbliebenen Personalstellen das schaffen können.

Es werde dazu kommen, dass nicht an jedem Sonntag in jeder Kirche des Pfarrsprengels Gottesdienst gefeiert werden könne. Auch Konfirmandenunterricht könnte zentraler organisiert werden. Die Pastoren hoffen auf ein starkes Ehrenamt, um die Kirchenarbeit lebendig zu halten. Aber: „Es wird vielleicht Bereiche geben, die wir nicht mehr leisten können“, sagt Andreas Wendt.

Wie das Gemeindehaus in Nahe als Pilgerunterkunft in Zukunft funktionieren werde, sei ebenfalls noch unklar. In diesem Jahr hatten gut 100 Pilger auf der Via Baltica in Nahe Rast gemacht und in der Kirche geschlafen. Möglich war dies, weil Pastor Wulf den kurzen Weg zur Kirche und die Pilger auch spontan hereingelassen hatte. Das werde künftig nicht mehr gelingen, meinen die Pastoren.

Stiller Rückzug der Kirche: In Nahe wird kein Pastor mehr vor Ort wohnen

Ein Wermutstropfen im Rahmen des Wegfalls von Pastor Wulf ist, dass es nach 60 Jahren in Nahe keinen Pastor mehr geben wird, der im Ort wohnt. „Ich hatte es vom Pastorat aus nicht weit bis zur Kirche und bin dauernd hin- und hergelaufen“, sagt er. Seine Kollegin Susanne Hahn lebt in Bad Segeberg, Andreas Wendt in Bargfeld, und in Sülfeld gibt es das Pastorat, in das der Nachfolger von Steffen Paar wohl einziehen wird. Nahe bleibt ohne Pastor.

Pastorenstelle in Sülfeld soll bald ausgeschrieben werden

Ulrich Bärwald, Vorsitzender des Kirchengemeinderates Sülfeld, hofft, dass bald die Stelle von Paar ausgeschrieben wird. Er rechnet allerdings damit, dass es mindestens ein halbes Jahr dauern wird, bis ein neuer Pastor oder eine neue Pastorin in Sülfeld einzieht. „Bevor Pastor Paar kam, haben wir zwei Jahre lang gesucht“, sagt Bärwald. Es müssten ja auch geeignete Bewerber da sein.

Susanne Hahn, Ekkehard Wulf, Andreas Wendt und Ulrich Bärwald sind der Ansicht, dass es keinen Weg zurück in „die gute alte Zeit“ geben wird. „Man muss einfach weiter denken“, so Wendt. Die Kommunikation mit den Kirchenmitgliedern laufe schon heute oft per E-Mail, es klopfe kaum noch jemand, „weil im Pfarrhaus noch Licht brennt“.

Die Kirche in Bargfeld wurde 1969 gebaut, die Oeringer Kirche 1966. In Nahe gibt es seit 1995 das Kirchengebäude. Alle Gemeinden gehörten ursprünglich zur Sülfelder Kirche, die erstmals 1207 urkundlich erwähnt wird.