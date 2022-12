Der größte Wunsch der Otterstetters: Ein Assistenzhund für Thies aus Kisdorf

Kisdorf. Viele Kinder wünschen sich einen Hund als Gefährten. Aber für Thies Otterstetter soll der Vierbeiner mehr sein als ein Haustier. Der 14-Jährige leidet an einer seltenen und unheilbaren Muskelerkrankung. Er wünscht sich einen Assistenzhund, der ihm im Alltag zur Hand geht. Denn Thies ist bereits jetzt oft auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine Situation werde sich nicht verbessern, erzählen seine Eltern Jan und Svenja Otterstetter. Die Kisdorfer Familie braucht Hilfe, um einen Assistenzhund aufnehmen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thies und seine Zwillingsschwester Kajsa sind als scheinbar gesunde Kinder zur Welt gekommen und haben unbeschwerte erste Lebensjahre verbracht. „Erst bei der Einschulungsuntersuchung 2014 wurde durch einen Zufall ein Gen-Defekt bei Thies festgestellt“, erinnert sich Jan Otterstetter. Die Hausärztin der Familie hatte unter ihren Patienten ein Mädchen mit derselben Diagnose, nur deshalb fielen ihr einige ungewöhnliche Verhaltensweisen an Thies auf. So war er beispielsweise verzögerter in seinen Bewegungsabläufen als seine gleichaltrige Schwester Kajsa.

Die Diagnose war für alle ein Schock. Thies leidet an Muskeldystrophie Duchenne. Das bedeutet, dass sich seine Muskeln nicht aufbauen und – noch schlimmer – vorhandene Muskeln abgebaut werden. Das beginnt, so Familie Otterstetter, meist mit den Beinmuskeln. Deshalb ist Thies inzwischen zwar innerhalb des Wohnhauses einigermaßen mobil, braucht aber außerhalb einen Rollstuhl.

Schulbegleiter an der Kisdorfer Gemeinschaftsschule hilft Thies

Der Jugendliche kann sich mittlerweile nicht mehr alleine anziehen, braucht Hilfe beim Aufstehen vom Stuhl und benötigt in der Gemeinschaftsschule Kisdorf einen Schulbegleiter. „Wir waren geschockt“, gibt Vater Jan Otterstetter zu. Er und seine Frau seien davon ausgegangen, dass Thies ein gesunder Junge ist. Schnell nach der Diagnose ging es zum Facharzt ins UKE nach Hamburg. Von dort wird der Teenager auch heute noch betreut. „Die sind super da. Die Ärzte sind voll nett“, sagt Thies. Er muss täglich Medikamente nehmen, um die unheilbare Krankheit im Zaum zu halten. Dennoch: Es wird immer schwieriger für ihn, eigenständig zu sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gerade die Abhängigkeit macht Thies und seiner Familie Sorgen. Mit dem Taxi wird er zur Schule gebracht und dort am Nachmittag wieder abgeholt, Hobbys sind fast nicht möglich, Freunde sind rar. „Ich würde so gerne Fußball spielen“, sagt Thies. Und auch in die Jugendfeuerwehr würde der 14-Jährige gerne eintreten und mitmachen. Alles scheinbar unerreichbare Ziele für ihn. Eine Rollisport-Gruppe hatte sich in der Corona-Zeit aufgelöst.

Lesen Sie auch

Ein Funken Hoffnung auf eine Verbesserung des Alltags ist für Familie Otterstetter die Aussicht, dass Thies ein Assistenzhund zur Seite stehen kann. Auf einer Messe für Mobilität und Rehabilitation in Hamburg hatten die Kisdorf den Verein „Apporte Assistenzhunde für Menschen im Rollstuhl“ kennen gelernt. Die Organisation sitzt in Wunstorf in Niedersachsen und arbeitet mit dem Verein Partnerhunde Österreich zusammen. Dort werden Assistenzhunde für die Arbeit mit Gehandicapten vorbereitet. Die Ausbildung dauert Monate. Der fertige Hund erhält ein internationales Zertifikat. Die Kosten für einen Hund belaufen sich auf bis zu 28.000 Euro. Das ist auch der Knackpunkt.

Die Kisdorfer Familie sucht Sponsoren, die den Kauf des Assistenzhundes möglich machen. Neben dem finanziellen Eigenanteil, der aufgebracht wird, kann die Familie die volle Summe aber nicht alleine tragen. Aus diesem Grund läuft derzeit eine Spendenaktion, die bislang fast 13.000 Euro einbrachte. Das Spendenkonto ist beim Verein Apporte eingerichtet (www.apporte-assistenzhunde.de). Die Kranken- oder Pflegekasse übernimmt anders als beim Blindenhund nicht die Kosten. Kommunen wie Kiel unterstützen Besitzer von Assistenzhunden mit Steuererleichterungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hund kann Thies aus Kisdorf am Tag und nachts helfen

Wie soll ein Hund Thies helfen? „Wenn mir etwas runterfällt, kann er es mir wieder aufheben“, erzählt Thies ein Beispiel. Auch Türen könne das Tier für den Jungen öffnen. Und wenn nachts etwas mit ihm sei, könne der tierische Assistent durch Bellen auf sich aufmerksam machen, sodass die anderen Familienangehörige zu Thies eilen können. „Und der Hund kann Thies auch den Reißverschluss der Jacke auf machen“, sagt seine Schwester Kajsa. Ein weiterer wichtiger Punkt liegt Thies am Herzen: „Das ist dann ja auch mein Freund.“

Svenja Otterstetter hofft, dass ihr Junge mit Hund mobiler sein wird. Beantragt ist gerade ein elektrischer Rollstuhl. „Dann muss Thies mit dem Hund natürlich auch Gassi gehen.“ Ein Zaun ums Grundstück ist so gut wie fertig. Wenn alles gut geht, dann soll im kommenden Jahr ein Freund und Helfer auf vier Pfoten bei Familie Otterstetter einziehen. Eine schriftliche Vereinbarung mit dem Verein in Niedersachsen ist unterschrieben. „Im April diesen Jahres gab es einen Wurf mit Welpen, wir hoffen, dass da ein Hund für uns dabei ist“, sagt Vater Jan.