﻿ Birga Kreuzaler ist Kisdorfs neue Bürgermeisterin

Kisdorf. Die rund 4000 Einwohnerinnen und Einwohner zählende Gemeinde Kisdorf hat eine neue Bürgermeisterin. In einer Kampfabstimmung setzte sich die 59-jährige Birga Kreuzaler mit zehn zu sieben Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Wolfgang Stolze von der Wählergemeinschaft Kisdorfer Bürger (WKB) durch, der das Amt fünf Jahre lang innehatte. Bei der Kommunalwahl im Mai hatte die CDU acht, die WKB sieben und die FDP zwei Mandate errungen.

Die Liberalen hatten frühzeitig angekündigt, die CDU-Kandidatin zu unterstützen. Birga Kreuzalers Stellvertreter sind Nicole Hroch (CDU) und Axel Biemann (WKB). Schon am Tag nach ihrer Wahl ging es für Birga Kreuzaler zur Sache, denn sie vergab Aufträge in Millionenhöhe.

Die neue Bürgermeisterin hatte sich im Vorfeld etwas schwergetan, ob sie sich für dieses Amt zur Verfügung stellen sollte. Aber das sehr gute Wahlergebnis und die Unterstützung ihres Mannes Marco waren ein wichtiger Baustein. „Und ich habe den tollen Rückhalt des CDU-Teams gespürt, der mir Kraft gegeben hat. Die Mitglieder sind aktiv und wollen mitarbeiten“, so die 59-Jährige. „Jetzt habe ich Lust auf das Amt und freue mich auf die neue Aufgabe.“

Birga Kreuzaler war schon immer im Heimatort Kisdorf aktiv

Birga Kreuzaler sagt, sie sei schon immer ein politischer Mensch gewesen, der auch immer im Dorf aktiv war. Sie wollte immer etwas für die Menschen im Ort tun, um die Gemeinschaft zu stärken. Seit 13 Jahren organisiert sie den Kisdorfer Weihnachtsmarkt und kümmert sich um kulturelle Veranstaltungen in der Gemeinde. Auch kommunalpolitisch war sie schon sehr aktiv. Rund sieben Jahre saß sie für die CDU in der Gemeindevertretung, war zweite Stellvertreterin des damaligen CDU-Bürgermeisters Reimar Wisch. Doch 2015 musste sie ihrer Gesundheit Tribut zollen und deshalb schweren Herzens ihre politischen Ämter aufgeben.

Bereits am Tag nach ihrer Wahl wurde Birga Kreuzaler mit der Amts-Wirklichkeit konfrontiert. „Da habe ich bereits Aufträge für 2,1 Millionen Euro für den Weiterbau unserer neuen Kindertagesstätte vergeben.“ Viel Zeit hat sie inzwischen auch beim zuständigen Amt Kisdorf in Kattendorf verbracht, denn es gab viel zu besprechen und zu sondieren. „Ich empfand die Zusammenarbeit als sehr gut, alle waren nett und hilfsbereit.“ Jetzt gelte es für sie, erst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, eine Prioritätenliste zu erstellen. „Viele Projekte liegen ja wegen der fehlenden Haushalte und Jahresabschlüsse im Amt Kisdorf auf Halde.“

Herzenswunsch: Kunstrasenplatz am Strietkamp in Kisdorf

Birga Kreuzaler hat aber einen Herzenswunsch, den sie so schnell wie möglich umsetzen möchte und der die Sportler des Ortes freuen dürfte. „Wir brauchen am Strietkamp unbedingt einen Kunstrasenplatz“, sagt sie. Um den Spielbetrieb auf dem jetzigen Rasen dort aufrechtzuerhalten, sei sehr viel Wasser nötig. Und einmal im Jahre stehe auch noch eine Sanierung an. „Da muss also schnell etwas geschehen.“ Wichtig sei es für sie, das gemeindliche Miteinander in der Gemeinde zu stärken. Dazu gehörten Veranstaltungen und ein respektvoller Umgang in der Gemeindevertretung.

Birga Kreuzaler lebt seit 27 Jahren in Kisdorf, ist verheiratet und Mutter von drei inzwischen erwachsenen Kindern. Bis 2004 war sie Flugbegleiterin bei der Lufthansa, zuletzt auf Langstreckenflügen. Dann gab sie ihren Beruf auf, um sich um die Kinder zu kümmern, da ihr Mann zu dieser Zeit beruflich viel im Ausland unterwegs war.

Der Kisdorfer Gemeindevertretung gehören an: Birga Kreuzaler, Grete Vogel, Nicole Hroch, Claudia Stehr, Henriette Hilbert, Dirk Schmuck-Barkmann, Andreas Lübker, Andrè Clasen (CDU), Bernhard Wulf, Silke Ahrens-Busak, Hermann Meyer, Wiebke Dammann, Wolfgang Stolze, Axel Biemann, Doris Möller (WKB), Jörg Seeger und Martin Schäning (FDP).

