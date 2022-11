﻿Kisdorfer Fahrradwerkstatt sucht dringend Räder für Flüchtlinge

Kisdorf. Dieter Schäfer zieht noch mal schnell die letzten Schrauben nach, überprüft die Bremsen und dann das Licht. „Fertig und verkehrstüchtig“, sagt der 72-jährige ehemalige Ingenieur für Nachrichtentechnik, der für die Fahrradwerkstatt hinter dem Mehrgenerationenhaus im Sengel 5a in Kisdorf verantwortlich ist. Und das seit Jahren ehrenamtlich. Die Familie Qaderi, aus Afghanistan geflohen, gehört zu seinen Kunden und ist glücklich, dass ihre Zweiräder kostenlos wieder in Ordnung gebracht wurden und bedankt sich herzlich bei Schäfer. „Ich freue mich immer, wenn ich helfen kann“, erwidert der bescheiden.

Ihn plagen derzeit aber Sorgen, denn es fehlen Räder, die er und seine Helfer aufarbeiten können, um sie dann Flüchtlingen oder Notleidenden schenken zu können. Ein öffentlicher Aufruf von Bürgermeister Wolfgang Stolze habe zwar schon für einige gespendete Räder gesorgt, „aber das reicht leider noch nicht“, sagt Schäfer, denn im letzten halben Jahr gab es bei ihm einen regelrechten Nachfrageboom.

Werkstatt in Kisdorf ist immer mittwochs besetzt

„55 Räder habe ich in dieser Zeit ausgegeben“, erzählt Dieter Schäfer. „So viele wie noch nie.“ Das habe auch damit zu tun, dass im Amt Kisdorf viele ukrainische Menschen, vor allem Frauen und Kinder, Sicherheit vor dem Krieg in ihrem Heimatland gefunden hätten. Insgesamt leben rund 200 Flüchtlinge in dem neun Orte umfassenden Amtsbereich. Und jeder oder jede, die wollte, habe bisher ein Rad erhalten, so Schäfer. Er betont aber auch, dass dieses Angebot nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für bedürftige Landsleute gelte.

Immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr ist die Werkstatt in Kisdorf besetzt, die in zwei angemieteten Garagen auf dem Hof des Mehrgenerationenhauses untergebracht ist. Eine ist voll mit Rädern, die nicht mehr aufgearbeitet werden können, aber zum Teil noch gut für Ersatzteile sind. Die seien für ältere Räder oft schwierig zu bekommen. „Die ausgeschlachteten werden wir nun wegbringen, um Platz zu schaffen“, erklärt Schäfer, während er gerade zusammen mit Dieter Gericke den Schlauch eines Reifens austauscht. Viel zu tun hätten sie auch mit dem Service der Räder, die viel gebraucht würden. „Einer unserer Kunden fährt täglich von Stuvenborn nach Kaltenkirchen zur Arbeit. Da muss das Rad schon in Ordnung sein, es darf keine Sicherheitsmängel aufweisen“, so Schäfer. Das gelte besonders auch für die Kinderräder.

Gespendete Räder werden auch abgeholt

In der zweiten Garage befindet sich die Werkstatt mit Werkbank. In den Regalen liegen fein säuberlich sortierte Fahrradketten, Pedale, Schläuche und Sättel. Selbst mit Gepäckträgern und kleinen Anhängern können die Ehrenamtler helfen. Und dafür erhalten sie viel Lob und Anerkennung, nicht nur von den Betreuten. „Hier wird ganz, ganz tolle Arbeit geleistet“, findet der Bürgermeister.

Schäfer, der schon lange ein Faible für das Fahrradfahren hat, legt nicht nur in der Fahrradwerkstatt Hand an, sondern zum Beispiel auch beim Transport von Möbeln bei Umzügen von Flüchtlingen. Er hofft nun sehr auf weitere Spenden von Rädern, auch wenn sie nicht mehr so richtig fahrtauglich sind, denn sie werden dringend gebraucht. „Wir holen sie zur Not auch ab, nur der Rahmen muss in Ordnung sein“, sagt er. Dieter Schäfer aus Kisdorf ist telefonisch unter 0176/509 734 89 zu erreichen.