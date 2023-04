﻿Kisdorfer Sporthalle wird auch weiterhin für Flüchtlinge benötigt

In der Mehrzweckhalle „Ole Vogtei“ in Kisdorf ist derzeit kein Sport möglich, da sie seit dem vergangenen Jahr als Flüchtlingsunterkunft dient.

Kisdorf. Die Mehrzweckhalle „Ole Vogtei“ in Kisdorf kann schon lange nicht mehr für den Schul- und Breitensport genutzt werden, weil sie als Flüchtlingsunterkunft des Amtes Kisdorf gebraucht wird. Dort leben nach Auskunft von Amtsdirektorin Judith Horn zurzeit 14 Geflüchtete aus sechs Nationen. Insgesamt hat das Amt knapp 100 Geflüchtete untergebracht. Dazu kommt noch einmal in etwa die gleiche Zahl, die privat eine Unterkunft gefunden hat. Aber es könne immer sein, so die Amtsdirektorin, dass das Amt auch für einige dieser Personen kurzfristig Wohnmöglichkeiten schaffen müsse. Dafür sei zum Beispiel die Mehrzweckhalle wichtig.

Die Kisdorfer FDP spürt nach den Worten ihres Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl, Jörg Seeger, zunehmenden Unmut in der Bevölkerung, weil in der „Olen Vogtei“ kein Sport mehr betrieben werden könne. Dieser Zustand müsse endlich beendet werden, fordert er. „Es kann nicht sein, alles auf die Kommunen abzuwälzen, schon gar nicht zulasten der Schulkinder, die schon genug durch den Corona-Lockdown gelitten haben.“ Deshalb forderte er bereits in der jüngsten Amtsausschusssitzung die Aufstellung von Wohncontainern, um die Halle freizubekommen.

Amt Kisdorf bietet Sportalternativen an

Doch das ist nicht so einfach, argumentiert Judith Horn, die gleichzeitig ausführt, dass das Amt Alternativen für den Sport anbiete. Ferner sagt sie, dass zuerst einmal ein passendes Grundstück im Amtsbereich gefunden werden müsse, für das möglichst Baurecht besteht, um ein sonst sehr langfristiges Verfahren zu vermeiden. Seeger sieht in solch einem Fall aber den Kreis in der Pflicht. „Wenn der uns die Flüchtlinge in die Kommunen drückt, muss er sich in Genehmigungsfragen flexibel zeigen.“ In einem gemeinsamen Abstimmungsprozess müsse nach den Worten der Amtsdirektorin geschaut werden, wo geeignete Unterkünfte entstehen könnten.

In den aktuellen Amtshaushalt wurden deshalb bereits vorsorglich 750 000 Euro für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften eingestellt. Aber der Haushalt ist nicht in Kraft, weil das Amt mit den Jahresabschlüssen weiter hinterherhinkt. Klar ist hingegen, dass die Amtsumlage in diesem Jahr von 20,38 auf 23,27 Prozent steigen wird, was zum Beispiel für das große Kisdorf Zahlungen von 1,35 Millionen Euro und für das kleine Hüttblek 125 440 Euro zur Folge hat. Unter anderem wurde die Anhebung mit dem Anstieg der Personalkosten, mit zusätzlichem IT-Bedarf und auch der Zahlung von mehr Sozialleistungen begründet.

Für Wolfgang Mohr aus Struvenhütten ist die Steigerung nicht nachvollziehbar, weil die Amtsumlage im Amt Kisdorf deutlich höher als in anderen Ämtern liege, wie zum Beispiel im Amt Leezen. „Dort beträgt sie zum Beispiel nur 14,5 Prozent“, sagt er. „Irgendwie ist bei uns im Amt Kisdorf der Wurm drin.“