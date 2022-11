﻿Kita, Feuerwehrhaus, Schulbau – Bad Bramstedt steht vor großen Ausgaben

Bad Bramstedt. Die Grünen sind dagegen. Peter Strübing: „Es gibt wichtigere Dinge.“ Auch Volker Wrage ist dieser Meinung, will die Angelegenheit aber noch einmal in der CDU-Fraktion beraten. Die Abstimmung wurde vertagt.

Hundeauslaufplatz:Der Hundeauslaufplatz zieht sich seit dem Amtsantritt von Bürgermeisterin Verena Jeske in 2019 durch alle Haushaltsberatungen, fand aber nie eine Mehrheit. Ob es diesmal klappt, ist fraglich. Die Bürgermeisterin hatte sich schon im Wahlkampf für die Anlage ausgesprochen. Nun will sie noch in diesem Jahr alle Hundehalter zu einem Treffen einladen. Sie hofft, dass sich daraus die Gründung eines Vereins ergibt, der sich dann um den Platz kümmert. Ein Grundstück beim Alten Waldbad soll für rund 30.000 Euro zum Hundeauslaufplatz umgestaltet werden. Jeske erinnerte daran, dass "wir auch eine ganze Menge Hundesteuer einnehmen, ohne Gegenleistung." 120.000 Euro kommen aus dieser Steuer jährlich zusammen.

Bürgermeisterin Verena Jeske möchte den Hundehaltern zu einem Auslaufplatz für ihre Vierbeiner verhelfen, doch die Politik bleibt skeptisch. © Quelle: Einar Behn (Archiv)

Obdachlosenunterkunft: Für 1 Million Euro möchte die Stadtverwaltung ein Gebäude kaufen und umbauen, in dem Obdachlose einquartiert werden können. Eine passende Immobilie muss allerdings noch gefunden werden. Bürgermeisterin Verena Jeske sagte: "Wir sind als Stadt verpflichtet, Menschen unterzubringen, die obdachlos geworden sind." Die vorhandenen Schlichthäuser im Dahlkamp seien alle belegt. Doch die Politik zögert. CDU-Fraktionschef Volker Wrage will darüber erst intern beraten. Peter Strübing (Grüne) sagte: "Wir sind dagegen, weil wir nicht noch ein Fass aufmachen wollen." Die Entscheidung wurde vertagt.

Neue Obdachlosenunterkunft erforderlich

Auch der immer wieder verschobene Ausbau des Otto-Liebing-Weges und Am Wittrehm im Kurgebiet sind nun 2023 vorgesehen. 950.000 Euro sind dafür eingeplant. Da es sich um Anliegerstraßen handelt, wird ein großer Teil davon den Grundstückseigentümern in Form von Ausbaubeiträgen aufgebürdet, die die Stadt Bad Bramstedt, anders als andere Gemeinden, immer noch erhebt.

Die neue Jägerbrücke – eine Fußgängerbrücke im Kurgebiet über der Schmalfelder Au – wird voraussichtlich 250.000 Euro kosten. Die alte war im Frühjahr wegen Hochwasserschäden abgerissen worden. Das gleiche Schicksal hatte schon Weihnachten 2014 die Ernst-Friedrich-Harm-Brücke erlitten, die bis zum Abbruch zu einem Fußweg vom Sommerland zur Altonaer Straße gehörte. Ob sie neun Jahre später ersetzt wird, ist erneut fraglich. Der Bauausschuss konnte sich nicht dazu durchringen, das Geld für eine neue Brücke über der Hudau bereitzustellen. Sollte es doch dazu kommen, müsse ein Nachtragshaushalt beschlossen werden, hieß es.

Brücken und Gemeindestraßen: 400.000 Euro soll die Sanierung der Friedrichsbrücke in der Altonaer Straße kosten, die 1833 vom Dänenkönig Frederik VI. persönlich freigegeben wurde. Die Schäden an dem denkmalgeschützten Bauwerk sind seit vielen Jahren bekannt, die Sanierung wurde aber immer wieder verschoben.

Kita Moorstücken: Die geplante Kindertagesstätte an der Straße Moorstücken wird deutlich teurer als bisher angenommen. Der Leipziger Architekt Mathias Grunwald hatte die Kosten noch im Mai 2021 mit 5 Millionen Euro angegeben. Seitdem sind die Baukosten jedoch drastisch gestiegen. Nunmehr plant die Stadt 7,6 Millionen Euro ein, die sich auf mehrere Haushaltsjahre verteilen. Die Kita soll Ende 2024 den Betrieb aufnehmen.

Feuerwehrgerätehaus: Das an der Hamburger Straße geplante Feuerwehrgerätehaus wird wahrscheinlich über 15 Millionen Euro kosten. 5 Millionen Euro sind im Haushalt 2023 eingeplant, 10 Millionen in 2024. Bereits in diesem Jahr hat die Stadt für den Kauf des Grundstücks 510.000 Euro ausgegeben.

15 Millionen für neues Feuerwehrhaus

Auch die anderen Schulen in Bad Bramstedt sind zum größten Teil nicht auf aktuellem Energiestandard. Die Kosten dafür schlagen sich jedoch nicht im Haushalt der Stadt nieder, da sie vom Schulverband Bad Bramstedt betrieben werden.

Das Gymnasium lastet auch sonst schwer auf den städtischen Finanzen. Unter dem Haushaltstitel „Unterhaltungsmaßnahmen“ finden sich 455.000 Euro, aus denen beispielsweise neue Flügeltüren für den Eingang oder die Umrüstung auf LED-Beleuchtung in den beiden Sporthallen bezahlt werden sollen. Über 800.000 Euro sind für 2023 als Betriebskosten für das Gymnasium eingeplant. Das ist mehr als das Doppelte des letzten Jahres (360.000 Euro). Vor allem die hohen Energiepreise schlagen in dem schlecht gedämmten Gebäude zu Buche. Rund 560.000 Euro sind im kommenden Jahr für Heizung und Strom eingeplant. „Die Schule ist ein Fass ohne Boden“, entfuhr es SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Klaus-Dieter Hinck.

560.000 Euro Energiekosten am Gymnasium

Jürgen-Fuhlendorf-Schule: Das städtische Gymnasium soll um ein neues Gebäude mit acht Unterrichtsräumen erweitert werden. Außerdem soll das Haupthaus gedämmt werden. Die Kosten schätzt das Bauamt auf 12 Millionen Euro, die sich auf mehrere Haushaltsjahre verteilen. Noch gibt es keinen Architektenentwurf für Neubau und Sanierung, sodass die Kosten auch deutlich höher ausfallen können. Bürgermeisterin Verena Jeske hatte die Kosten sogar schon einmal auf 20 Millionen Euro geschätzt.

Wenn im Herbst der Haushalt der Stadt beraten wird, kommt dem Bau- und Verkehrsausschuss die Rolle zu, die Bauinvestitionen für das kommende Jahr festzulegen. 2023 sind dicke Brocken darunter: das neue Feuerwehrhaus, die Kita Moorstücken, die Erweiterung der Jürgen-Fuhlendorf-Schule. In der Kommunalpolitik herrscht Einigkeit über die Notwendigkeit dieser Investitionen, auch wenn der Haushalt kräftig ins Minus geht. Besonders die Jürgen-Fuhlendorf-Schule belastet die Stadtfinanzen im kommenden Jahr auch bei den Unterhaltungs- und Betriebskosten. Das sind die großen Ausgabenposten, die der Bauausschuss jetzt in einer Online-Sitzung bewilligte: