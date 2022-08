﻿Klaus Joachim Scheunert neuer Schiedsmann für fünf Orte im Amt Kisdorf

Amt Kisdorf. „Friedensrichter ist eigentlich ein passender Begriff für unsere Arbeit“, sagt Klaus Joachim Scheunert, der neue Schiedsmann für den Bezirk 27 im Amt Kisdorf, der die Orte Kisdorf, Kattendorf, Wakendorf II, Oersdorf sowie Winsen umfasst. Die vier anderen amtsangehörigen Kommunen gehören zum Bezirk 23. Scheunerts Ziel ist es, zwischen Streitenden zu vermitteln, einen außergerichtlichen Vergleich hinzubekommen. Und das ist dem vom Amtsausschuss gewählten Amtsinhaber Scheunert, der bisher als Stellvertreter tätig war, fast immer gelungen.

Schiedsleute kommen zum Beispiel bei sogenannten Privatklagedelikten wie Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung oder Sachbeschädigungen zum Einsatz, wenn kein öffentliches Interesse der Staatsanwaltschaft an einer Strafverfolgung besteht. Hauptsächlich sind sie jedoch mit zivilrechtlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten beschäftigt. Ihre Hauptaufgabe ist stets die Mediation, die Vermittlung zwischen verschiedenen Parteien, um ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis zu erzielen.

Klaus Joachim Scheunert sprang letztes Jahr in die Bresche

Ob das gelingt, hängt sehr oft am Verhandlungsgeschick der Schiedsleute ab, die mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit die Gerichte entlasten. Bei Schiedsleuten und ihren Stellvertretern, die gehalten sind, auch an Schulungsmaßnahmen teilzunehmen, sollte es sich um gestandene Persönlichkeiten handeln. Und die wurden mit Klaus Joachim Scheunert (68) und dem ebenfalls neu gewählten Jürgen Schick (63) gefunden. Scheunert wurde vor einem Jahr zum stellvertretenden Schiedsmann und damit zum Vertreter von Amtsinhaberin Anja Sielck gewählt. Doch die legte bereits nach sechs Wochen den Posten aus gesundheitlichen Gründen nieder, sodass Scheunert in die Bresche sprang, bevor er nun offizieller Nachfolger wurde.

Fast alle Fälle einvernehmlich geregelt

Der 68-jährige Ruheständler wohnt seit 1995 in Winsen und beendete sein Berufsleben als Kanzler der Technischen Universität in Hamburg. Er ist Diplom-Volkswirt mit der Befähigung für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst. „Ich finde die Aufgabe als Schiedsmann sehr interessant“, sagt Scheunert. Er wollte auch als Pensionär die Hände nicht in den Schoß legen, etwas machen, „was nützlich für die Allgemeinheit ist“. Mit sieben Fällen war er seit dem vergangenen Jahr verantwortlich beschäftigt. Bis auf einen, bei dem ein Beteiligter nicht erschien, wurden alle einvernehmlich beigelegt. „Das freut mich natürlich“, sagt Scheunert.

Für den Einsatz fallen nur geringe Gebühren an

Fast immer ging es um Grenzstreitigkeiten zwischen Nachbarn. In einem Fall waren zum Beispiel die Büsche auf einem Grenzstreifen so hoch, dass die Sat-Anlage des Nachbarn keinen guten Fernsehempfang möglich machte. „Da haben wir eine Lösung gefunden“, so der Schiedsmann. Das Ergebnis wird dann protokolliert, von den Beteiligten unterschrieben und ihnen offiziell zugestellt. Für seinen Einsatz sind recht geringe Gebühren fällig. Die Verhandlungen finden im Feuerwehrhaus in Winsen statt.

Unterstützt wird Schiedsmann Klaus Joachim Scheunert, der unter Telefon 0177/6852385 erreichbar ist, künftig von seinem Stellvertreter Jürgen Schick. Der 63-jährige Diplom-Kaufmann ist Kisdorfer, wo er seit 1997 wohnt. „Ich lebe in einem Staat, für dessen Gesellschaftssystem ich gerne bereit bin, ehrenamtlich tätig zu werden“, sagt dieser zu seinen Motiven.