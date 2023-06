﻿Andreas Dankert als neuer Bürgermeister in Klein Rönnau gewählt

Klein Rönnau. Es ist erst einige Monate her, da gab es in Klein Rönnau niemanden, der die Nachfolge von Manfred Vogt als Bürgermeister antreten wollte. Sogar das Gespenst einer Zwangsverwaltung geisterte durch Klein Rönnau, weil sich nicht genug Freiwillige für die Kommunalwahl nach dem Rückzug einiger „Urgesteine“ fanden. Nun hat die Gemeinde einen neuen Bürgermeister: Andreas Dankert.

Und nicht nur das: Neben einer verjüngten Gemeindevertretung – „Youngster“ Kian Tillmann ist erst 21 – hätten sich einige Menschen aus Klein Rönnau gemeldet, die als bürgerliche Mitglieder in der Kommunalpolitik mitwirken wollen. Deshalb soll jetzt sogar die Anzahl der Ausschüsse erhöht werden. „Ziel ist es, viele junge Leute in die Gemeindearbeit einzubeziehen“, sagt Dankert nach seiner einstimmigen Wahl. „Das ist ganz wichtig, damit Berührungsängste abgebaut werden.“

Klein Rönnau: Alt-Bürgermeister Manfred Vogt verabschiedet

Das Interesse war groß bei der konstituierenden Sitzung am Dienstagabend im Haus Rönnau. „So viele Zuschauer haben wir sonst nur, wenn es um einen Funkmast oder ein Baugebiet geht“, scherzte Falko Mumme, dienstältester Gemeindevertreter. Nach nur etwas mehr als zwei Jahren im Amt wurde Manfred Vogt als Bürgermeister mit viel Lob verabschiedet. Der heute 72-Jährige hatte das Amt übergangsweise übernommen, nachdem Alt-Bürgermeister Dietrich Herms 2021 zunächst erkrankt und dann im Streit mit seinen CDU-Kollegen zurückgetreten war.

Mit „Manni“ sei die Digitalisierung eingezogen in Klein Rönnau, erinnerte Alfred Sonnenstuhl, der mit Pausen seit 1984 in der Gemeinde politisch aktiv gewesen ist und sich nun zurückzieht. Plötzlich habe es E-Mails an alle Vertreter gegeben und eine Whatsapp-Gruppe. „Alle waren informiert. Das sollte beibehalten werden“, riet Sonnenstuhl.

Bürgermeister Andreas Dankert will mehr Rönnauer einbinden

Das Bürgermeisterschild übergab Vogt noch am Wahlabend an seinen Nachfolger Andreas Dankert. Ganz aus der Gemeindepolitik verabschiedet sich Vogt nicht. Als bürgerliches Mitglied im Bauausschuss will er die Erweiterung des Kindergartens begleiten.

In Zukunft sollen deutlich mehr bürgerliche Mitglieder als bisher eingebunden werden. Dazu plant die Gemeindevertretung die Bildung von drei statt bisher zwei Ausschüssen, in denen Projekte und Beschlüsse vorberaten werden. Zunächst muss dafür aber die Hauptsatzung der Gemeinde angepasst werden. Es geht darum, neue Menschen für die ehrenamtliche Gemeindearbeit zu gewinnen.

Das neue Bürgermeister-Team in Klein Rönnau: Bürgermeister Andreas Dankert mit Stellvertreter Torben Hartmann (li.) und Stellvertreterin Ines Tillmann. © Quelle: Nadine Materne

Das war zuletzt ein Problem – insbesondere, den Posten des Bürgermeisters zu besetzen. Andreas Dankert war der Einzige im Gremium, der zur Verfügung stellte. „Ich mache das für die Gemeinde“, sagt Dankert. Der 61-Jährige war in der vergangenen Wahlzeit schon in der Gemeindevertretung, hatte sich dann aber nach Streitigkeiten rund um den Rücktritt Herms und beruflichen Veränderungen zurückgezogen.

Inzwischen habe sich einiges geändert, auch beruflich. „Ich bin zu 95 Prozent im Homeoffice“, sagt Dankert. So könne er die Interessen der Gemeinde vor Ort vertreten. Neben der Kita-Erweiterung sei vor allem die Straßensanierung ein großes Thema in den kommenden Jahren. Unterstützt wird Dankert von seinen neuen Stellvertretenden: Torben Hartmann (48) und Ines Tillmann (53).

