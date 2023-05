Audifahrer floh vor Polizei in Klein Rönnau – Zeugen gesucht

Klein Rönnau. Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Audi A3 in Klein Rönnau vor der Polizei geflohen ist und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, kam es am vergangenen Mittwoch zu dem Vorfall.

Demnach war eine Polizeistreife auf der Eutiner Straße in Richtung Scharbeutz unterwegs und kam etwa 200 Meter vor der Moorkoppel verkehrsbedingt zum Stehen. Aus der Fahrzeugschlange scherte ein Stück vor dem Polizeiauto ein weißer Audi A 3 aus und beschleunigte. Ein entgegenkommender Lkw musste abbremsen und ausweichen.

Polizei verlor den Audi im Warderfelder Weg aus den Augen

Die Beamten folgten dem Audi daraufhin mit Sirene und Blaulicht. Der weiße A3 fuhr über eine rote Ampel in Höhe der Plöner Straße in Klein Rönnau und setzte seine Flucht über die B 432 fort. Mehrere entgegenkommende Fahrzeuge mussten abbremsen und ausweichen. Im Bereich Rohlstorf fuhr der Audi über die Dorf- beziehungsweise Schulstraße und den Warderfelder Weg weiter in Richtung Warder. Hier verloren die Polizisten den Flüchtigen aus den Augen.

Die Ermittler suchen sowohl gefährdete Verkehrsteilnehmer als auch weitere Zeugen und bitten unter Tel. 04551/8843440 um Hinweise.

KN