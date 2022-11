﻿Keine Wahlkandidaten: Klein Rönnau droht Zwangsanschluss an Bad Segeberg

Aderlass in der Gemeindevertretung Klein Rönnau: Aus Altersgründen treten zur Kommunalwahl im Mai 2023 (von links) Walter Rackow, Bürgermeister Manfred Vogt und Fred Sonnenstuhl nicht mehr an.

Klein Rönnau. „Wir haben uns totgesiegt.“ So fasst Falko Mumme die dramatische Lage in Klein Rönnau zusammen. Er ist stellvertretender Bürgermeister und wie alle Gemeindevertreter des Ortes von der CDU, die dort seit Jahrzehnten regiert. Das Problem: Zur Kommunalwahl im Mai 2023 treten die bisherigen Repräsentanten der Kommunalpolitik aus Altersgründen nicht mehr an. Nun droht im äußersten Fall der Anschluss von Klein Rönnau mit seinen gut 1800 Einwohnern an Bad Segeberg mit 17 600 Bürgern.

Alt-Bürgermeister Dietrich Herms war schon vor einiger Zeit aus Krankheitsgründen ausgefallen. Der amtierende Bürgermeister Manfred Vogt, der zweite stellvertretende Bürgermeister Alfred Sonnenstuhl sowie der Bauausschussvorsitzende, Walter Rackow, wollen nicht wieder antreten.

Keine Kandidaten für Kommunalwahl: Politik von Klein Rönnau wird seit Jahrzehnten von der CDU bestimmt

Deshalb hatte die Gemeinde zu einer Einwohnerversammlung in das Hus Rönnau eingeladen, um den Menschen vor Ort den Ernst der Lage zu schildern. Vor rund 90 Gästen erläuterte Thomas Hartstock, Leiter der Amtsverwaltung Trave-Land, den rechtlichen Rahmen und seine Folgen.

Während der Einwohnerversammlung in Klein Rönnau kamen 90 Bürger zusammen, um sich über die Zukunft ihrer Gemeinde informieren zu lassen. © Quelle: Klaus J. Harm

Das ist die Situation: Bis zum 20. Januar 2023, 18 Uhr, müssen die Vorschlagslisten der Gemeinden bei der Amtsverwaltung eingetroffen sein. In Klein Rönnau gibt es derzeit nur eine Partei, die CDU, und die hat derzeit keinen Vorsitzenden. 13 Plätze in der Gemeindevertretung sind zu vergeben, davon sieben direkt und sechs über die Liste.

Keine Kandidaten für Kommunalwahl: Bad Segeberg hat schon Interesse an Klein Rönnau gezeigt

Falls bis zum Stichtag im Januar keine Kandidatenliste der CDU oder einer Wählergemeinschaft eingereicht wird, gibt es zwei Alternativen, so Hartstock: Zum ersten gebe es wohl eine Zwangsverwaltung der Gemeinde durch das Amt Trave-Land. Darauf folgen würde möglicherweise der Anschluss der Gemeinde an eine Nachbarkommune.

„Bad Segeberg hat schon Interesse“, berichtete Thomas Hartstock. „Die Eingemeindung Klein Rönnaus in das Stadtgebiet hätte für Bad Segeberg viele Vorteile, da sich die Stadt mit Ausnahme des kleinen Baugebiets am Havkamp nicht weiterentwickeln kann.“ Wenn Klein Rönnau zu Bad Segeberg gehöre, ergäben sich längs des Chausseebaums und an der Bundesstraße 432 viele mögliche Bauflächen. „Bleiben Sie eigenständig“, ermunterte Thomas Hartstock die Menschen von Klein Rönnau.

Politiker aus Klein Rönnau werben für Arbeit in Gemeindevertretung

Um die Zuhörer für eine Mitarbeit zu gewinnen, schilderten einige Amtsträger ihre Aufgaben. Für Walter Rackow, Vorsitzender des Bau- und Finanzausschusses, sei das Amt „eine Sache, die man machen kann“. Es handele sich um eine Aufgabe, bei der viel Geld bewegt werde, es sei ein Amt mit hoher Brisanz.

Rackow erinnerte an viele Bauvorhaben, die in den vergangenen Jahren verwirklicht worden seien, etwa die Herrichtung von Räucherkate und Wassermühle. „Ohne die Mitarbeit der Kämmerer im Amt Trave-Land wären wir aber verloren.“ Wichtig sei, nicht mehr Geld auszugeben, als die Gemeinde einnehme. Wenn Klein Rönnau erst einmal den Status einer Fehlbedarfsgemeinde habe, sei es mit der Eigenständigkeit vorbei.

Von ihrer Arbeit als Kulturausschussvorsitzende berichtete Ines Tillmann. Obwohl selbst nicht in der CDU und auch keine Gemeindevertreterin, war sie als bürgerliches Mitglied zur Leiterin des Ausschusses gewählt worden. „Wir sitzen hier alle in einem Boot.“ Tillmann lobte die Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden.

Wählergemeinschaft könnte für Klein Rönnau die Rettung sein

Als mögliche Lösung der Probleme nannte Thomas Hartstock die Bildung einer Wählergemeinschaft. Dazu müssten sich zunächst interessierte Bürger öffentlich versammeln und eine Mitgliederliste aufstellen. Die müssten sich dann in einer Mitgliederversammlung einen Namen, ein Kürzel und eine Satzung geben, in der auch die Ziele der WG definiert werden. Der Vorstand muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.

Noch-Gemeindevertreter Alfred Sonnenstuhl betonte, die Bürger, auf deren Mitarbeit die Gemeinde nun hoffte, müssten nicht in der CDU sein. „Vielschichtigkeit ist gewünscht, und auch der Frauenanteil darf gern erhöht werden.“ Am Ende der Versammlung ging er von Platz zu Platz und konnte sich acht Namen von Interessenten notieren. Denn in einem waren sich die erschienenen Bürger offenbar einig: Bad Segeberger Bürger will hier keiner werden.