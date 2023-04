In Henstedt-Ulzburg sind zwei Kleinbusse gestohlen worden. Die Polizei ermittelt, sucht Zeugen und gibt hier Tipps gegen Autodiebstahl.

Polizei warnt nach Diebstahl von Kleinbussen in Henstedt-Ulzburg: So schützen Sie sich.

Henstedt-Ulzburg. In Henstedt-Ulzburg sind am Wochenende zwei Kleinbusse gestohlen worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

In Henstedt-Ulzburg klauten Unbekannte demnach am frühen Freitagmorgen, 31. März, um 4.15 Uhr einen grauen Opel Vivaro vom Gelände eines Autohandels in der Emmy-Noether-Straße.

Kleinbusse mit Segeberger Kennzeichen in Henstedt-Ulzburg gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurde dann ein schwarzer VW Multivan im Neuen Damm gestohlen. Das Fahrzeug mit Segeberger Kennzeichen parkte auf der Fahrbahn. „In beiden Fällen dürfte der Schaden bei ungefähr 30 000 Euro liegen“, so der Polizeisprecher weiter.

In der Sether Hauptstraße blieb es in derselben Nacht bei dem Versuch, einen Kleinbus zu stehlen. Dort öffneten die Täter auch einen VW Multivan und beschädigten das Zündschloss. Allerdings wurde das Fahrzeug zurückgelassen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt und sucht Zeugen. Die Polizisten bitten um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Tel. 04101/2020.

Polizei-Tipps gegen Autoklau

In erster Linie ist es wichtig, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel abzuziehen und alle Fenster, Türen, den Kofferraum, das Schiebedach und den Tankdeckel abzuschließen und das Lenkradschloss einrasten zu lassen.

„Darüber hinaus gibt es mechanische sowie elektronische Sicherungen“, so der Polizeisprecher weiter. „Insbesondere über die Verwendung einer mechanischen Sicherung, zum Beispiel einer Radkralle oder Lenkradsicherung, kann ein hoher Diebstahlschutz erreicht werden.“

Vorsicht bei Fahrzeugen mit Keyless Komfortsystem

Die Polizei warnt: „Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen wie Aluminiumhüllen abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest: Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den abgeschirmten Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance.“

Weiterer Tipp der Polizei: „Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern oder Rucksäcken in unmittelbarer Nähe.“ Dabei könne es sich um professionelle Autodiebe handeln.