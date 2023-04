Kleines Theater am Markt

Ursprünglich war nur ein neues Dach für das Kleine Theater am Markt in Wahlstedt geplant. Nun ist daraus ein drei Millionen teurer Um- und Ausbau geworden. Warum einfache Nägel der Auslöser dafür waren und was der Kulturring nach dreieinhalb Jahren Zwangspause ab September plant.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket