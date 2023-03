﻿Klimaschutz in Bad Segeberg: Geht ohne die A 20 nichts?

SPD plant Demo für Weiterbau der A20

Zur Absage an den beschleunigten Weiterbau der A20 im Koalitionsausschuss der Berliner Ampel-Regierung findet Bad Segebergs SPD-Vorsitzender Alexander Wagner klare Worte: „Wie sehr muss Robert Habeck unser Bad Segeberg eigentlich hassen, dass der Weiterbau es nicht einmal in eine 144 (!) Positionen lange Liste geschafft hat, obwohl SPD und FDP klar für das Projekt sind? Er soll gefälligst mal selbst vorbeikommen und sich das tägliche Chaos angucken.“ Ob der Dauerstau in und um Bad Segeberg zu Habecks Klimazielen passe, wage er zu bezweifeln, so Wagner. Und sicher werde er auch nicht begeistert sein, dass der Verkehr unmittelbar an drei Schulen mit insgesamt 1500 Schülerinnen und Schülern vorbeiführt. Wenn nun dutzende andere Projekte vor die A20 gestellt würden, könne man sich ausrechnen, dass für uns am Ende kein Geld mehr übrig bleiben werde. „Da hilft dann auch ein abgeschlossenes Planfeststellungsverfahren wenig.“ Diese Entscheidung werde die Entwicklung Bad Segebergs erneut über Jahre blockieren. Die SPD werde das aber nicht lautlos hinnehmen und für Mitte April eine Demonstration zum Weiterbau der A20 anmelden. „Bad Segeberg darf sich das nicht mehr gefallen lassen!“