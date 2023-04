﻿Klinikum Bad Bramstedt: Noch immer keine Einigkeit mit dem FEK

Bad Bramstedt. Das Bieterverfahren um das Klinikum Bad Bramstedt geht noch einmal in die Verlängerung. Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) Neumünster steht als möglicher neuer Hauptgesellschafter an erster Stelle, doch es bringt zu wenig Geld mit. In der Mitarbeiterschaft rumort es, wie sich in einer Versammlung mit rund 150 Teilnehmern im Kurhaustheater zeigte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Deutsche Rentenversicherung Nord will ihren Gesellschaftsanteil von 71 Prozent am Klinikum Bad Bramstedt verkaufen. Grund: 60 Millionen Euro müssen in Gebäude und Ausstattung investiert werden. Die DRV Nord darf aber keine Eigenmittel in die Klinik stecken. Seit rund anderthalb Jahren läuft der sogenannte Transaktionsprozess, mit dem ein neuer Hauptgesellschafter gefunden werden soll. Mehrere Interessenten haben sich gemeldet, darunter auch die Schön Klinik. Doch am meisten geboten hat das FEK Neumünster. Den Beschäftigten wäre es auch am liebsten, weil es ein tarifgebundener öffentlicher Arbeitgeber ist.

Rehazentren werden ausgegliedert

Dennoch kam es bisher nicht zum Vertragsabschluss. Das FEK will die Klinikum-eigenen Hamburger Rehazentren am Berliner Tor am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) nicht übernehmen. Wie Volker Reitstätter, Geschäftsführer der DRV Nord, erklärte, würden die Reha-Zentren nun aus dem Gesamtpaket ausgegliedert. „Wir suchen für sie gesondert Käufer.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch auch über das Klinikum in Bad Bramstedt wurde sich die DRV mit dem Neumünsteraner Krankenhaus bisher nicht einig. Das FEK biete zu wenig, „wir müssten noch Geld mitbringen“, erklärte Reitstätter. „Das dürfen wir aber nicht, weil es sich um Versichertengelder handelt. Der Deal konnte nicht zu Ende gebracht werden“, so Reitstätter.

Lesen Sie auch

Reitstätter und Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter setzten aber weiter auf das FEK. Mit der angekündigten Lauterbach-Reform solle das Fallpauschalensystem entfallen, die Krankenhäuser künftig bessergestellt werden. Das könnte das FEK motivieren, das Angebot noch einmal aufzustocken.

Um das Klinikum ist es nicht gut gestellt. Prokuristin Claudia Meixner sagte, Corona habe die Bilanzen verschlechtert, 2021 sei mit einem Verlust von 2,7 Millionen Euro abgeschlossen worden. Das Klinikum müsse Kredite von 15 Millionen Euro bedienen und noch erhebliche Summen an zu viel gezahlten Corona-Hilfen zurückerstatten. Die Hausbank hat dem Klinikum eine Kreditlinie zum Juli 2023 gekündigt, eine Art Überziehungskredit, den das Klinikum allerdings nach Angaben von Meixner noch nie in Anspruch genommen habe.

Klinikbeschäftigte fühlen sich abgehängt

Es wundert also nicht, wenn in der Belegschaft Unruhe herrscht. Fragen nach der Sicherheit der Arbeitsplätze über den Juli hinaus wurden laut. Außerdem fühlen sich die rund 800 Mitarbeiter in Bad Bramstedt gegenüber anderen Krankenhäusern zurückgesetzt. Dort gilt der Tarif für den öffentlichen Dienst, im Klinikum ein Haustarif, der zuletzt vor einem Jahr angehoben wurde. Der Haustarif liegt nach Angaben von Meixner acht Prozent unter dem des öffentlichen Dienstes, um den gerade heiß verhandelt wird. Sollte sich Verdi mit seiner 10,5-Prozent-Forderung durchsetzen, würden die Klinikum-Beschäftigten noch weiter abgehängt werden. Ritter versprach, dass es auch am Klinikum in diesem Jahr Tariferhöhungen geben werde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Hängepartie muss endlich zu Ende gehen“, forderte ein Redner. Die Mitarbeiter kehrten dem Klinikum sonst den Rücken. DRV-Geschäftsführer Reitstätter kündigte ein Ende des Transaktionsprozesses bis September an. „Dann müssen verbindliche Angebote vorliegen.“ Falls nicht, würde die DRV Nord auch noch länger Gesellschafter bleiben, die nötigen Investitionen wären dann aber nicht möglich.