﻿Als Hauptgesellschafter: Steigt das FEK beim Klinikum Bad Bramstedt ein?

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) wird mit großer Wahrscheinlichkeit Hauptgesellschafter des Klinikums Bad Bramstedt. Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter erklärte, eine Entscheidung werde im Frühjahr fallen, doch das FEK stehe an erster Stelle im Bieterverfahren.

Bad Bramstedt. Das Klinikum Bad Bramstedt wird möglicherweise schon bald ein Tochterunternehmen des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) Neumünster werden. In einem Bieterverfahren sucht die Deutsche Rentenversicherung Nord (DRV Nord) zurzeit einen Interessenten, der ihren 71-Prozent-Anteil übernimmt. Das FEK wird als Favorit gehandelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Rentenversicherung ist seit Gründung der damaligen „Rheumaheilstätte“ in den 30er Jahren des vorherigen Jahrhunderts mit 71 Prozent Hauptgesellschafter. Die weiteren Gesellschafter sind das Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) und die Stadt Bad Bramstedt. Da große Investitionen im Klinikum anfallen, um es auf einem modernen Stand zu halten, hatte die Rentenversicherung vor gut einem Jahr angekündigt, ihre Anteile abgeben zu wollen. Hintergrund: Die DRV Nord darf keine Kredite für wirtschaftliche Beteiligungen aufnehmen.

Klinik Bad Bramstedt: Verhandlungen mit FEK sollen bis Frühjahr laufen

Die DRV Nord hatte Anfang dieses Jahres ein Bieterverfahren gestartet, durch das ein Käufer ihrer Anteile gefunden werden sollte. In mehreren Runden wurden die Interessenten ausgewertet, am Ende blieben drei übrig, von denen der erste dann aber absprang, wie Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter unserer Redaktion erklärt. An zweiter Stelle des Rankings stehe das FEK, mit dem nun die Verhandlungen liefen. Sie sollen im April oder Mai kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Aufsichtsratsvorsitzende des FEK, Hauke Hansen, bestätigt das Interesse an den Anteilen der Rentenversicherung. "Bereits Ende 2021 hat das FEK öffentlich bekannt gegeben, sich am Bieterverfahren zum Erwerb dieser Anteile beteiligen zu wollen." Das FEK habe "alle Chancen und Risiken einer Beteiligung geprüft" und im Oktober der Verkäuferseite ein medizinisches Versorgungskonzept vorgestellt und ein Angebot unterbreitet. "Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen", so Hansen.

Ritter lobt das „herausragende medizinische und pflegerische Konzept“, mit dem sich das FEK beworben hat. Er würde den Einstieg des Neumünsteraner Krankenhauses begrüßen. „Wir arbeiten auch schon bisher sehr eng mit 6-K-Verbund zusammen“, so Ritter.

Gemeint ist eine Kooperation von sechs schleswig-holsteinischen Kliniken. Beispielsweise nutze das Klinikum die Krankenhaus-Apotheke des FEK. In der Geriatrie (Altersheilkunde) würden nach akuter Behandlung in Neumünster nach Bad Bramstedt zur weiteren Genesung verlegt. Auch in der Pflege-Ausbildung werde eng zusammengearbeitet, so Ritter. Für die Mitarbeitenden würde der Einstieg des FEK als öffentlicher Arbeitgeber bedeuten, dass die Tarifverträge weiter gelten können.

Klinik Bad Bramstedt: FEK hat kein Interesse an Hamburger Einrichtungen

Doch zunächst müssen noch Einzelheiten geklärt werden. Wie Ritter berichtet, wolle das FEK sich nicht an den ambulanten Reha-Einrichtungen des Klinikums am Berliner Tor und im UKE in Hamburg beteiligen. Ein Hinderungsgrund für den Einstieg der Neumünsteraner sei das aber nicht. Für die Hamburger Einrichtungen müsste gegebenenfalls eine neue Gesellschaft gegründet werden.

Was aber noch schwerer wiegt: Der neue Hauptgesellschafter müsste viel Geld mitbringen oder Investoren im Hintergrund haben, um die Modernisierung des Klinikums zu ermöglichen. Ritter erklärt, dass dies Aufgabe des Interessenten sei, dazu könne er nichts sagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter würde einen Einstieg des FEK Neumünster begrüßen. © Quelle: M.Kuhn

Nach Informationen unserer Redaktion trug zumindest das erste Angebot der Neumünsteraner ein negatives Vorzeichen: Wenn die Rentenversicherung die Anteile loswerden will, muss sie dem Käufer also möglicherweise noch Geld in siebenstelliger Höhe dazugeben. Das wollte Hauke Hansen wegen der laufenden Gespräche nicht kommentieren. Auch Ritter wollte sich nicht zu den Konditionen zum Gesellschafterwechsel äußern. Das seien Verhandlungsinterna.

FEK Neumünster schreibt schwarze Zahlen

Das Friedrich-Ebert-Krankenhaus gehört zu 100 Prozent der Stadt Neumünster, schreibt bislang schwarze Zahlen, ist aber immer wieder einmal auf der Suche nach Kooperationspartnern, weil sich die Krankenhauslandschaft in großen Umbrüchen befindet. 2019 hatte das FEK Gespräche über eine mögliche Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) aufgenommen. Das defizitäre SSK hatte das größere Interesse an einer Vereinbarung, doch die Neumünsteraner beendeten die Gespräche Anfang 2022.

Geld in die Kasse des Klinikums Bad Bramstedt soll auch der Verkauf weiter Teile des Klinikgeländes spülen. Vier Gebäude aus den 70er und 80er Jahren sollen dafür abgerissen werden. Ritter plant dort ein Gesundheitsquartier, in dem private Dienstleister wie beispielsweise Pflegeeinrichtungen, eine Schule für Pflegeberufe, Forschungsstätten und ein Hospiz sich niederlassen könnten. Auch ein Hotel für Tagungsgäste und Angehörige von Klinikpatienten ist vorgesehen.

Mit einem noch nicht abgeschlossenen Markterkundungsverfahren soll ausgelotet werden, ob sich für diese Pläne ausreichend Interessenten finden. Die Stadt hat den nötigen Bebauungsplan bereits auf den Weg gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Einar Behn und Thorsten Geil