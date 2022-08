KN+ und SZ verlosen drei mal vier Karten für die Karl-May-Spiele

Bad Segeberg. Die Karl-May-Spiele machen nahtlos da weiter, wo sie einst vor Corona aufgehört haben. Wie schon in den Jahren vor der Pandemie pilgern die Zuschauer in Scharen hinauf an den Kalkberg. Am Sonnabend um 15 Uhr wird bereits der 300000. Besucher erwartet – bei noch 17 ausstehenden Vorstellungen bis zum 4. September.

Zwölf Leserinnen und Leser von KN+ und Segeberger Zeitung können das neue Abenteuer „Der Ölprinz“ am Donnerstag, 1. September, ab 20 Uhr sogar kostenlos erleben. Bei einer Verlosung gibt es drei Familienpakete mit jeweils vier Tickets und je einem ganz besonderen Programmheft zu gewinnen.

Alle Schauspieler haben unterschrieben

Es enthält die Unterschriften aller 13 Schauspieler, die zum Ensemble des Erfolgsstücks gehören: Alexander Klaws, Sascha Hehn, Katy Karrenbauer, Joshy Peters, Sascha Gluth, Jogi Kaiser, Patrick L. Schmitz, Stephan A. Tölle, Fabian Monasterios, Sascha Hödl, Harald P. Wieczorek, Melanie Böhm und Jan Stapelfeldt.

Wer gewinnen möchte, muss über einen Online-Link auf die Homepage von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung (kn-online.de), um dort dann eine Quizfrage zu beantworten. Sie lautet: Welche Figur spielt der bekannte Schauspieler Sascha Hehn in „Der Ölprinz“? Drei mögliche Lösungen werden angeboten.

Einen anderen Weg der Teilnahme – etwa per E-Mail – gibt es dieses Mal nicht. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 25. August.

Seit Ende Juni lebt der Wilde Westen am Kalkberg wieder. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause kehrten die Spiele mit dem Stück und der Besetzung zurück, die schon für 2020 vorgesehen gewesen waren. Dass zwischendurch kurzfristige Umbesetzungen erforderlich wurden, weil sich Schauspieler mit positivem Corona-Test krankmelden mussten, warf die Produktion nicht aus der Bahn.

Die Kalkberg GmbH hatte vorausgeplant: Mit Sascha Hödl, der in zehn Aufführungen als Winnetou einsprang, und Nicolas König in bislang vier Rollen inklusive Old Shatterhand standen zwei gestandene Bühnenprofis innerhalb kürzester Zeit als Backup bereit und retteten die Aufführungen.

Kosten sind bereits wieder eingespielt

Die Kosten der rund 5,8 Millionen Euro teuren Inszenierung sind mittlerweile wieder eingespielt. Der Break Even, ab dem die Kalkberg GmbH in einer Spielzeit schwarze Zahlen schreibt, liegt bei etwa 200000 verkauften Eintrittskarten. Diese Marke wird nun deutlich überschritten – was sowohl die Kalkberg GmbH als auch die Stadt Bad Segeberg als Hauptgesellschafter mit Erleichterung betrachten dürfte.

Showdown am Kalkberg © Quelle: Karl-May-Spiele / Claus Harlandt

In den Coronajahren hatten die Spiele einen Verlust von 2,8 Millionen Euro verkraften müssen. Sie waren von Geschäftsführerin Ute Thienel aber durch umsichtiges Management souverän durch diese beispiellose Krise manövriert worden.

Zweitbestes Ergebnis realistisch

Umso erfreulicher ist nun, dass sich die Karl-May-Spiele bei der Zuschauer-Resonanz nach jetzigem Stand zwischen den beiden Top-Spielzeiten 2018 und 2019 einsortieren. 2018 war der 300000. Besucher in der 58. Vorstellung begrüßt worden. 2019 war es die 55. Vorstellung. Damals endete die Spielzeit mit 402110 Gästen.

Ein achter Rekord in Folge ist in diesem Jahr nicht sehr wahrscheinlich; nach zwei Jahren ohne regulären Spielbetrieb ist solch ein hohes Ergebnis jedoch ohnehin ein Grund zu gewaltiger Freude.

Das Abenteuer „Der Ölprinz“ wird noch bis Sonntag, 4. September, gezeigt. Die Vorstellungen beginnen donnerstags bis sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. Karten gibt es auf www.karl-may-spiele.de.