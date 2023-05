﻿Zur Kommunalwahl 2023 in Kaltenkirchen: „Blaues Wunder“ ist kein Wunder

Kaltenkirchen. Wunder sind ja eigentlich etwas Schönes – auf ein „blaues Wunder“ verzichten wir lieber. Doch genau das ist der Stadt Kaltenkirchen nun widerfahren. Die Alternative für Deutschland (AfD) hat ganze 12,7 Prozent der Stimmen gewonnen und besetzt nun mit vier statt zwei Leuten die Stadtvertretung. Als viertstärkste Fraktion hat sie die FDP (7,8 Prozent) und Die Linke (3,2 Prozent) weit hinter sich gelassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch ist dieses Ergebnis tatsächlich eine Überraschung? Nicht wenn es nach Hauke von Essen (CDU) geht. Ihn überrasche das Ergebnis nicht: „Es folgt dem Bundestrend.“ Doch damit lässt sich nicht jedes kommunale Wahlergebnis erklären.

Wie kann es ein, dass eine Stadt wie Kaltenkirchen, in der es den meisten Menschen gut geht, einer rechtsextremen Partei so viele Stimmen gibt? Ein Grund könnte in der geringen Wahlbeteiligung von nur 39 Prozent zu finden sein. Die Mehrheit der Wahlberechtigten in Kaltenkirchen, nämlich 61 Prozent, hat ihr Wahlrecht nicht in Anspruch genommen.

Von diesen 61 Prozent darf sich jetzt jedenfalls niemand darüber beschweren, dass die rechte Partei so ein Ergebnis erzielt hat. Es hätte vermieden werden können. Übrigens auch von den anderen Parteien. FDP-Fraktionsvorsitzende Katharina Loedige sagte am Sonntagabend, dass sie ihre Wähler nicht ermutigen konnten, an die Wahlurne zu gehen. Das ist schade.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und die Linke? Die ließ sich gar nicht erst blicken – weder im Wahlkampf noch am Wahlabend. So, liebe Fraktionen und liebe Kaltenkirchener Wahlberechtigte, wird es jedenfalls nichts, ein „blaues Wunder“ zu vermeiden.