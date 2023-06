﻿Zur Wahl der Bürgervorsteherin in Bad Segeberg: Wie ein Stich in den Rücken

Und der Preis für den größten Heuchler des Abends geht an... Dirk Wehrmann! Glückwünsche sind an dieser Stelle allerdings weniger angebracht. Was hatte der Bad Segeberger SPD-Fraktionsvorsitzende gesäuselt: Der Antrag auf geheime Wahl der Bürgervorsteherin sei doch eine reine Verfahrensfrage; Kritik an Monika Saggau gäbe es „seitens der SPD“ keine. Wehrmann riet den Kolleginnen und Kollegen gar zum „Durchatmen“. Also alles gut? Weit gefehlt!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was kurz darauf folgte, Saggaus Wahl im erst dritten Wahlgang, war kein Schlag ins Gesicht, sondern wie ein Stich in den Rücken. Selbstverständlich ist eine geheime Wahl ein absolut demokratischer Vorgang. Und genau so selbstverständlich ist Kritik an der Bürgervorsteherin völlig legitim. Es hätte den Gegnerinnen und Gegnern von Monika Saggau aber gut zu Gesicht gestanden, sich bei offenbar derart grundsätzlichen Bedenken gegen die zweifellos sehr engagierte, aber gewiss nicht immer souverän agierende Amtsinhaberin öffentlich zu erklären.

Dass so viele Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter gleich in der konstituierenden Sitzung den Schutz der Wahlkabine nutzten, um ihr Mütchen zu kühlen, ist ein denkbar schlechter Start in die neue Wahlperiode und für die nun schwer angeschlagene Bürgervorsteherin. Und fast noch schlimmer: Es war beste Anti-Werbung für das kommunalpolitische Ehrenamt.

KN