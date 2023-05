﻿Kommunalwahl 2023 in Bad Bramstedt: Diese Kandidaten ziehen ins Stadtparlament ein

Vier Bewerber fürs Bürgermeisteramt

Vor der Wahl ist nach der Wahl. In Bad Bramstedt gilt das ganz besonders, denn bereits im September 2024 stehen hier Bürgermeisterwahlen an. Die CDU als überragende Wahlsiegerin vom Sonntag hat bereits vier Bewerber in der engeren Wahl – darunter ein bekanntes Bad Bramstedter Gesicht.

