Kommunalwahl

Die SPD in Nahe hat viele kleine Hinweisplakate aufgehängt und weist auf Verbesserungen hin. An der Spitze der SPD im Wahlkampf steht Wulfhard Matzick (Mitte), ihm zur Seite stehen Daniela Ehlers (links) und Christiane Schönrock.

Die CDU, SPD und die Wählergruppe Dorfgemeinschaft Nahe (WDN) treten in Nahe zur Kommunalwahl an und wollen bis zum 14. Mai 2023 die Bürgerinnen und Bürger von sich überzeugen. Die Sozialdemokraten setzen dabei in diesem Jahr auf eine andere Art des Wahlkampfes.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket