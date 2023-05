﻿Nach der Wahl: Ist die SPD in Nahe das Zünglein an der Waage?

Nahe. Ratlose Gesichter bei WDN und CDU in der Gemeinde Nahe – und eine dritte Fraktion, die entspannt abwartet. Bei der Kommunalwahl haben exakt dieselbe Anzahl Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen für die Wählergemeinschaft und für die Christdemokraten abgegeben. Im vorläufigen Endergebnis sind je 1233 Stimmen für die WDN und auch für die CDU verzeichnet. Die SPD hat 771 Stimmen erhalten und könnte jetzt zum Zünglein an der Waage werden.

Kommunalwahl in Nahe: Bürgermeister Holger Fischer enttäuscht von herben Stimmverlusten

Als „nicht besonders prickelnd“ empfindet Noch-Bürgermeister Holger Fischer (WDN) das Ergebnis der Abstimmung. In zwei Wahlkreisen hatte die Wählergemeinschaft noch vorne gelegen, im dritten aber folgte der Absturz der WDN. Die Entscheidung zog sich bis weit in die Nacht, denn die Wahlhelfer im Dörphus brauchten Stunden, um im Wahlkreis 3 die Stimmen auszuzählen.

Letztlich verlor die WDN im Vergleich zu 2018 mehr als acht Prozent, während die CDU satte 9,5 Prozent dazugewann. Holger Fischer möchte gerne Bürgermeister bleiben und in die dritte Amtszeit gehen. „Mir ist klar, dass ich einen Partner brauche, um Bürgermeister zu bleiben“, sagt er.

Bürgermeister Holger Fischer (WDN) aus Nahe möchte in die dritte Amtszeit gehen. © Quelle: Nicole Scholmann

Manfred Hoffmann, Spitzenkandidat der CDU, will ebenfalls den Posten des Bürgermeisters in Nahe, kommt aber trotz des starken Stimmengewinns allein nicht weiter. „Wir waren guter Hoffnung, mehr Stimmen zu erhalten“, sagt Hoffmann im Gespräch. Man wolle zunächst innerhalb der CDU das Ergebnis der Kommunalwahl besprechen und dann Kontakt zu den beiden anderen Fraktionen aufnehmen.

Manfred Hoffmann (CDU) möchte in Nahe neuer Bürgermeister werden. © Quelle: privat

Manfred Hoffmann gibt zu, dass die Christdemokraten sich der Wählergemeinschaft näher fühlen als der SPD. „Aber wir werden darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt“, sagt er. Auch die WDN will mit beiden anderen Fraktionen verhandeln. „Und dann gucken wir weiter“, sagt Holger Fischer. Der Noch-Bürgermeister erhofft sich ein besseres Miteinander innerhalb der Politik. „In den vergangenen zwei Jahren war es mehr ein Gegeneinander“, bedauert Fischer.

Kommunalwahl: SPD kritisiert Wahlkampf der CDU in Nahe

Wulfhard Matzick von der SPD und sein Team haben nach eigener Auskunft „sehr viel Kraft“ in den Wahlkampf gesteckt. Unangebracht empfanden sie die „Kampagne der CDU“ gegen die Sozialdemokraten. Auf großen Plakaten hatte die CDU Stimmung gegen die SPD gemacht und an die Diskussion um eine mögliche Fusion mit Itzstedt erinnert.

Die SPD hatte sich im vergangenen Jahr für einen Bürgerentscheid über die Zusammenlegung mit der Nachbargemeinde stark gemacht. Der Bürgerentscheid im November 2022 war dann klar gegen die Fusion ausgefallen. Für die SPD war damit das Thema erledigt – die CDU aber erinnerte jetzt an diese Diskussion.

Wulfhard Matzick (4.v.li.) mit dem Kandidatenteam der SPD in Nahe. Wenn sich WDN und CDU nicht einigen, könnten die Stimmen der SPD darüber entscheiden, wer Bürgermeister wird. © Quelle: privat

„Wir gehen locker in die Gespräche“, kündigt Matzick an. Letztlich werde die SPD wahrscheinlich für die Bürgermeisterwahl in Nahe gebraucht – man sei sich aber auch darüber klar, dass „wir alleine in Zukunft gar nichts durchkriegen“.

Nach der Kommunalwahl: Das sind die neuen Gemeindevertreter in Nahe

In der Gemeindevertretung Nahe sind von der WDN vertreten: Holger Fischer, Melanie Krüger, Jörg Sahlmann, Roland Stender-von Borstel, Petra Fischer und Peter Scharbau. Die CDU ist mit Manfred Hoffmann, Sandra Kion-Borwedel, Peter Joost, Sönke Gatermann, Axel Kion und Doris Gatermann vertreten. Von der SPD sitzen Wulfhard Matzick, Daniela Ehlers, Rainer Lehfeldt und Julia Brückmann in der Gemeindevertretung. Der 17. Platz in der Gemeindevertretung wird ausgelost unter WDN und CDU, da beide Fraktionen exakt gleich viele Stimmen erhalten haben.

