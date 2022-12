﻿Kommunalwahl: CDU-Mitglieder in Bark wechseln in neue Wählergemeinschaft

Vor der Kommunalwahl im Mai 2023 hat die CDU in Bark Probleme, neue, junge Mitglieder zu finden. Die meisten Aktiven der örtlichen Christdemokraten distanzieren sich nun von der großen Parteipolitik und haben eine neue Wählergemeinschaft mitgegründet: die Bürger Gemeinde Bark.

Bark. Die CDU in Bark hat Probleme, neue Mitglieder für die kommende Kommunalwahl im Mai 2023 zu finden. Führende Akteure der Barker Christdemokraten, darunter der Vorsitzende des Ortsverbands, Michael Kleindienst, und der aktuelle Bürgermeister Bastian Wortmeier, haben deshalb eine neue Wählergemeinschaft mitgegründet: die "Bürger Gemeinde Bark" (BGB). Unter neuem Namen sei es bereits gelungen, genügend Aktive zu finden, die sich in der Kommunalpolitik engagieren wollen, sagt der neue BGB-Vorsitzende Kleindienst. Parteipolitik soll keine Rolle spielen.

Von den aktuell elf Gemeindevertretern in Bark sind sechs als CDU-Mitglieder gelistet. Die anderen fünf Vertreter sind Mitglieder in der Wählergemeinschaft Kommunaler Wählerverband (KWV). Für die kommende Kommunalwahl hatte die CDU in Bark Schwierigkeiten, neue Akteure zu finden. Einige ältere Mitglieder wollen nicht weitermachen, berichtet Michael Kleindienst. „Wir hatten Angst, die Liste nicht voll zu bekommen.“

Neue Wählergemeinschaft in Bark unabhängig von Parteipolitik

Im Weg stehe dabei die große Bundespolitik, glaubt Kleindienst. Nicht jeder, der sich im Ort politisch engagieren möchte, könne sich mit den „drei großen Buchstaben“ identifizieren. Dabei sei Parteipolitik in einer kleinen Gemeinde wie Bark kaum von Bedeutung. Man müsse gemeinsam arbeiten, um voranzukommen.

Mit der Neugründung einer weiteren Wählergemeinschaft wollen Kleindienst und seine Mitstreiter eine politisch unabhängige Option anbieten, um Bürger zu erreichen, die sich politisch engagieren wollen, ohne einer Partei beitreten zu müssen. „Die Wählergemeinschaft Bürger Gemeinde Bark (BGB) ist nicht an politische Vorgaben einer großen Partei gebunden, sondern zielgerichtet für alle Bürger der Gemeinde Bark“, heißt es in einer Information der Wählergemeinschaft. Bei der Kommunalpolitik habe bürgernahe Sachpolitik Vorrang vor Parteipolitik. Die Zugehörigkeit zu einer Partei sei weder notwendig noch wünschenswert.

Viele Gründungsmitglieder der Bürger Gemeinde Bark aus der CDU

Gegründet wurde die BGB im Sommer von neun Mitgliedern: Frank Abromeit, Timmy Genz, Eckhard Griese, Hans-Jürgen Griese, Michael Kleindienst, Heike Kummer, Jörg Lehmann, Marcel Savinsky und Bastian Wortmeier. Die Vorsitzenden sind Kleindienst und Savinsky. Damit gehören fünf der aktuell sechs CDU-Mitglieder in der Gemeindevertretung zur neuen Wählergemeinschaft. Der sechste wolle aus Altersgründen im Mai nicht erneut antreten zur Kommunalwahl, sagt Kleindienst. Ob der CDU-Ortsverein Bark/Bockhorn offiziell aufgelöst wird, wisse er nicht, sagt Kleindienst. Er werde aber austreten.

Inzwischen habe die BGB zwölf Mitglieder und sei damit solide aufgestellt für die kommende Kommunalwahl am 14. Mai.