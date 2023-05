﻿CDU holt über 70 Prozent – in einem Wahlkreis

Wahlstedt. Ulrich Lüthje und Christian Dammeyer waren am Sonntag die Helden des Abends. Die beiden Christdemokraten erreichten im Wahlkreis 2/Jugendzentrum 72,5 Prozent der Stimmen. Insgesamt konnte die CDU acht von zehn Direktmandaten gewinnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben Lüthje und Dammeyer werden künftig Horst Kornelius, Klaus Harm, Kirsten Hauk, Jan Christoph, Björn Hendel und Thomas Fokkema in der Stadtvertretung sitzen. Matthias Malassa zieht über die CDU-Liste ein. Josephine Dag und Bärbel Schwarz konnten in ihren Wahlkreisen für die Wählergemeinschaft „Wir für Wahlstedt“ (WfW) Direktmandate sichern. Dammeyer, Kirsten Hauk, Josphine Dag und Marco Schröder sind neu in der Stadtvertretung. Alle anderen waren dort schon in den vergangenen fünf Jahren aktiv.

Wahlstedter Stadtvertretung verkleinert sich um drei Sitze

Über die Liste sitzen künftig auch Dirk Stock, Fabian Schwarz, Marco Schröder und Horst Runge für WfW im Stadtparlament. Über die Liste sind Siegfried Dalfior und Dieter Schneider die Stadtvertreter der Grünen, Hans-Peter Guckel und Wolfgang Lippke vertreten die neue Wählergemeinschaft „Unabhängige Kommunalpolitiker/innen Wahlstedt“ (UKW). Die neue Stadtvertretung besteht aus 19 Personen. Das sind drei Sitze weniger als nach der Kommunalwahl vor fünf Jahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In Wahlstedt verschlechterten sich nur die Grünen

Stadtweit konnte im Vergleich zu 2018 die CDU um 1,6 Prozentpunkte auf 46,9 Prozent zulegen. In fünf Wahlkreisen wurde abgestimmt. Schwach war die CDU einzig im Wahlkreis 5/Begegnungsstätte. Dort kamen nur 28,4 Prozent der Stimmen für die Christdemokraten zusammen. Mit 38,7 Prozent lag dort die WfW vorn. Insgesamt vereinte die WfW 30,2 Prozent der Stimmen auf sich, das sind 2,8 Prozentpunkte mehr.

Die neue Formierung UKW, die zum größten Teil aus ehemaligen FDP-Anhängern besteht, erreichte bei ihrer Wahlpremiere 11,1 Prozent der Stimmen. Die FDP hatte fünf Jahre rund zwei Prozentpunkte mehr erreicht. Die Grünen verbuchten 11,7 Prozent. Das sind 1,7 Prozentpunkte weniger.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

8029 Wahlstedter und Wahlstedterinnen hatten die Wahl, 3203 von ihnen nutzen sie auch. Damit liegt die Beteiligung bei 39,9 Prozent. Sie ist damit etwas höher (plus 1,7 Prozentpunkte) als 2018.