Kommunalwahl-Ergebnisse für den Kreis Segeberg 2023: CDU stärkste Partei im Kreis

Segeberg. Bei der Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein haben die Menschen im Kreis Segeberg entschieden, wer sie auf kommunalpolitischer Ebene vertreten soll – im Kreistag und in den Gemeindevertretungen. Bei der Kreistagswahl wird die CDU stärkste Kraft. Die weiteren Ergebnisse der Kommunalwahl für den Kreis Segeberg finden Sie in den folgenden interaktiven Grafiken.

Ergebnisse der Kommunalwahl im Kreis Segeberg 2023: Stimmenverteilung für den Kreistag

Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2023: So haben die Wähler im Kreis Segeberg heute entschieden

Auf dem Stimmzettel zur Kreistagswahl in Segeberg 2023 waren bei der Kommunalwahl 2023 neun Parteien vertreten. Die CDU wurde stärkste Kraft. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien im Detail:

CDU: 36,9 Prozent

SPD: 18,3 Prozent

Grüne: 16,8 Prozent

FDP: 8,5 Prozent

AfD: 10,3 Prozent

Die Linke: 2,1 Prozent

Freie Wähler: 1,4 Prozent

Die Basis: 1,5 Prozent

PARTEI: 4,4 Prozent

Wahlberechtigt im Kreis Segeberg waren bei der Kommunalwahl 2023 insgesamt 227 052 Personen. 108 608 Wahlberechtigte haben abgestimmt – das entspricht einer Wahlbeteiligung von 47,8 Prozent.

Kreistag in Segeberg: Die künftige Sitzverteilung

Nach der Kommunalwahl ergibt sich in Segeberg eine neue Sitzverteilung für den Kreistag. Laut vorläufigem Ergebnis sind die insgesamt 67 Sitze im Kreistag künftig wie folgt aufgeteilt:

CDU: 25

Grüne: 11

SPD: 12

FDP: 6

AfD: 7

Freie Wähler: 3

Die Linke: 1

PARTEI: 1

Die Basis: 1

Es handelt sich um eine vorläufige Sitzverteilung. Aufgrund möglicher Losentscheide gibt es bis zum endgültigen Ergebnis keine vollständige Sitzverteilung.

So wurde im Kreis Segeberg bei der letzten Kommunalwahl gewählt

Im Kreis Segeberg holte die CDU bei der Kommunalwahl 2018 die meisten Stimmen. Die prozentualen Stimmanteile der Parteien beim Kreisergebnis insgesamt:

CDU: 37 Prozent

SPD: 21,5 Prozent

Grüne: 15,1 Prozent

FDP: 8,2 Prozent

AfD: 7,5 Prozent

Die Linke: 3,7 Prozent

Freie Wähler: 2,9 Prozent

Wählerinitiative Segeberg: 4,1 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl lag im Kreis Segeberg bei 43,7 Prozent.

Landrat im Kreis Segeberg ist seit 2014 Jan Peter Schröder (parteilos). Politisch stärkste Kraft im Kreis ist die CDU. Sie hat im Kreistag 23 Sitze. Es folgen SPD (13), Grüne (neun), FDP (fünf), AfD (fünf), Linke (drei), Wählerinitiative Segeberg (zwei) und Freie Wähler (zwei).

Das sind die Gemeinden des Kreises Segeberg

Zum Kreis Segeberg gehören 95 Kommunen, in allen wurde zur Kommunalwahl 2023 in Schleswig-Holstein gewählt. Die meisten Gemeinden des Kreises Segeberg sind Ämtern zugeordnet, ein paar sind auch amtsfrei. Die Zugehörigkeiten sind wie folgt:

Amtsfreie Gemeinden/Städte: Bad Bramstedt, Bad Segeberg, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, Wahlstedt

Amt Auenland Südholstein: Alveslohe, Hartenholm, Hasenmoor, Lentföhrden, Nützen, Schmalfeld

Amt Bad Bramstedt-Land: Armstedt, Bimöhlen, Borstel, Föhrden-Barl, Fuhlendorf, Großenaspe, Hagen, Hardebek, Hasenkrug, Heidmoor, Hitzhusen, Mönkloh, Weddelbrook, Wiemersdorf

Amt Boostedt-Rickling: Boostedt, Daldorf, Groß Kummerfeld, Heidmühlen, Latendorf, Rickling

Amt Bornhöved: Bornhöved, Damsdorf, Gönnebek, Schmalensee, Stocksee, Tarbek, Tensfeld, Trappenkamp

Amt Itzstedt: Tangstedt⁠, Itzstedt, Kayhude, Nahe, Oering, Seth, Sülfeld

Amt Kisdorf: Hüttblek, Kattendorf, Kisdorf, Oersdorf, Sievershütten, Struvenhütten, Stuvenborn, Wakendorf II, Winsen (Holstein)

Amt Leezen: Bark, Bebensee, Fredesdorf, Groß Niendorf, Högersdorf, Kükels, Leezen, Mözen, Neversdorf, Schwissel, Todesfelde, Wittenborn, Buchholz

Amt Trave-Land: Bahrenhof, Blunk, Bühnsdorf, Dreggers, Fahrenkrug, Geschendorf, Glasau, Groß Rönnau, Klein Gladebrügge, Klein Rönnau, Krems II, Negernbötel, Nehms, Neuengörs, Pronstorf⁠, Rohlstorf, Schackendorf, Schieren, Seedorf, Stipsdorf, Strukdorf, Travenhorst, Traventhal, Wakendorf I, Weede, Wensin, Westerrade