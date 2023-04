﻿Einzelbewerber Gerd Peltz will in Henstedt-Ulzburg den Wahlkreis 11 gewinnen

Gerd Peltz geht in Henstedt-Ulzburg im Wahlkreis 11 als Einzelbewerber bei der Kommunalwahl an den Start.

Henstedt-Ulzburg. Nein, viele Chancen rechnet sich Gerd Peltz aus Henstedt-Ulzburg nicht aus. Er müsste immerhin den Wahlkreis 11 direkt gewinnen und dabei die Kandidaten von CDU, WHU, Grünen, SPD, BFB und FDP ausstechen, aber er wolle mit seiner Einzelbewerbung als Unabhängiger bei der Kommunalwahl am 14. Mai ein Zeichen setzen. „Ich will aufrütteln“, sagt der 75-Jährige – und auf in seinen Augen Mängel hinweisen.

Besonders am Herzen liegen dem Henstedt-Ulzburger Themen, die Senioren betreffen. Er selbst ist Mitglied im neu gewählten Seniorenbeirat, damit alleine sei es aber nicht getan. Während der Zeit der Corona-Pandemie sind ihm mehrere Dinge aufgefallen, in denen er die Gemeindeverwaltung und die Kommunalpolitik als zu passiv empfunden habe, so Peltz. „Wer damals nicht digital war, konnte im Rathaus keine Termine absprechen“, nennt Gerd Peltz als ein Beispiel. Er habe in der Zeit an die 20 Menschen älteren Semesters geholfen, damit sie klar kamen. „Das hätte ich mir von der Gemeindeverwaltung und Politik gewünscht.“

Paracelsus-Klinik müsse in Henstedt-Ulzburg erhalten bleiben

Seine drei wichtigsten Themen im Wahlkampf sind der Erhalt der Paracelsus-Klinik, das Pilotprojekt HVV-Hop im ÖPNV und die Digitalisierung. Vor allem das Krankenhaus vor Ort müsse in Henstedt-Ulzburg erhalten bleiben, fordert der Einzelbewerber. „Wir knacken bald die Zahl von 9000 Bürgerinnen und Bürgern über 60 Jahre“, sagt Peltz. Eine Klinik sei enorm wichtig.

Einzelbewerber setzt auf Gespräche mit den Henstedt-Ulzburgern

Der Gedanke, bei der Kommunalwahl am 14. Mai mit in den Ring zu steigen, war ihm schon lange gekommen. Nun macht er ernst. Einen Flyer hat er in seinem Wahlkreis in Ulzburg-Süd bereits an alle Haushalte verteilt, Plakate aufgehängt, und ein weiteres Schreiben an die Bürger werde in Kürze ausgegeben. Gerd Peltz setzt auf das Gespräch mit den Wählern und hat nach eigenen Angaben fast nur positive Resonanz auf sein Engagement erhalten.

Peltz war im Bereich Planung und Design bei mehreren großen Unternehmen in Deutschland tätig. Vor über zehn Jahren war er der Liebe wegen nach Henstedt-Ulzburg gekommen. Er sagt von sich selber, dass er seit jeher ein politischer Mensch sei. Einer Partei oder Wählergemeinschaft wolle er sich aber nicht anschließen. „Wenn ich 50 bis 100 Stimmen bekomme, dann wäre das schon ein Riesenerfolg“, sagt Gerd Peltz.