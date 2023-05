﻿Die Gewinner und die Verlierer der Kommunalwahl in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg. Es gab viele glückliche, aber auch viele bedröppelte Gesichter, als nach und nach am Sonntagabend die Ergebnisse der 16 Henstedt-Ulzburger Wahlkreise im Rathaus per Technik an die Wand geworfen wurden. Der große Gewinner ist die CDU (29,3 Prozent), die alle 16 Direktkandidaten ohne Probleme durchbrachte. Sie ist die stärkste Kraft in der Gemeindevertretung. Durch die vielen Direktmandate und die damit einhergehenden Ausgleichsmandate wächst allerdings die Gemeindevertretung auf 53 Sitze. So viele, wie noch nie in der Geschichte Henstedt-Ulzburgs.

WHU ist der große Verlierer der Kommunalwahl

Der größte Verlierer der Kommunalwahl 2023 ist die Wählergemeinschaft WHU. 13,3 Prozent erhielt die WHU. Zum Vergleich: 2018 hatte die Wählergemeinschaft noch zehn Direktmandate und 28,5 Prozent erhalten. Sie war stärkste Fraktion. Wenige Monate nach der Kommunalwahl 2018 hatte sich allerdings die WHU zerlegt – und die Abtrünnigen gründeten die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. „Wir wussten, was auf uns zukommt“, sagt Wilhelm Dahmen von der WHU am Montag.

Für ihn und seine Mitstreiter sei klar gewesen, dass die WHU Federn lassen muss. „Es war absehbar, dass die Grünen uns Wähler kosten“, gab Dahmen unumwunden zu. Nach 20 Jahren als Fraktionsvorsitzende verabschiedete sich Karin Honerlah, das WHU-Urgestein, von der Arbeit in der ersten Reihe. Sie ist keine Gemeindevertreterin mehr. „Karin wollte kürzertreten“, sagt Dahmen. Sie habe nun andere Prioritäten.

Ganz und gar nicht zufrieden war die Wählergemeinschaft BFB. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Jens Iversen, Annemarie Winter und Dr. Axel Holtz (von links) mussten auf ein leichtes Minus blicken und erhielten 14,1 Prozent der Wählerstimmen. © Quelle: Nicole Scholmann

Als Verlierer sieht sich auch die zweite Wählergemeinschaft in Henstedt-Ulzburg, die BFB. „Wir hatten uns mehr erhofft“, gibt Jens Iversen zu. Die BFB hat ihr Ergebnis von 2018 fast exakt wiederholt und ging mit 14,1 Prozent aus dem Rennen. Den Wahlkampf hatte die Wählergemeinschaft fast ausschließlich auf Jens Iversen ausgerichtet. War das ein Fehler? „Das glaube ich nicht“, sagt Iversen. Der bisherige Fraktionsvorsitzende und sein Team hatten sich das Ziel gesetzt, mehr Sitze als bislang zu erreichen. Das gelang – allerdings haben ja alle Fraktionen durch die Ausgleichsmandate mehr Sitze erhalten.

Martina Kunzendorf (li.) und Patrizia Guiffrida von der SPD haben mit ihrer Partei ein Minus von 4,6 Prozentpunkten gemacht und kamen bei der Kommunalwahl auf 14,3 Prozent. Sie waren dementsprechend unglücklich mit dem Ergebnis. © Quelle: Nicole Scholmann

Die SPD (14,3 Prozent) schaute nicht besonders glücklich aus, sie hat 4,6 Prozentpunkte verloren und schiebt den schwarzen Peter in Richtung Berlin und Bundespolitik. In vielen Gesprächen mit Wählern in Henstedt-Ulzburg sei es um die großen Themen gegangen, „nicht um Kommunalpolitik“, wie SPD-Spitzenkandidatin Patrizia Guiffrida sagt. „Wir haben im Wahlkampf nicht das Blaue vom Himmel versprochen“, sagt Ortsvorsitzende Martina Kunzendorf.

Die Grünen sind die zweitstärkste Kraft in Henstedt-Ulzburg geworden und erreichten aus dem Stand 15,4 Prozent. Das bedeutet acht Sitze in der neuen Mega-GV. © Quelle: Nicole Scholmann

Die CDU, die Grünen (15,4 Prozent) und die FDP (13,3 Prozent) feierten ihre Erfolge. Klaus-Peter Eberhard (FDP) kann sich eine noch engere Zusammenarbeit mit CDU und BFB vorstellen. „Wir drei haben zusammen eine satte Mehrheit.“

Die CDU hat nun 16 Gemeindevertreter, Grüne und SPD jeweils acht, FDP, BFB und WHU je sieben. Die Wahlbeteiligung liegt bei 48 Prozent.