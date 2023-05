﻿CDU gewinnt: Monika Saggau bleibt Bürgervorsteherin in Bad Segeberg

Die CDU ist klare Gewinnerin der Kommunalwahl in Bad Segeberg und stellt wieder die stärkste Fraktion in der Stadtvertretung. Damit steht auch fest, dass Bürgervorsteherin und Spitzenkandidatin Monika Saggau ihr Amt mit ziemlicher Sicherheit behalten wird. Ihre Freude wurde aber ein wenig getrübt.

Bad Segeberg. CDU-Spitzenkandidatin Monika Saggau hat allerbeste Aussichten, Bürgervorsteherin in Bad Segeberg bleiben zu können. Ihre Partei erhielt am Sonntag in der Kreisstadt deutlich die meisten Stimmen und verfügt damit als stärkste Fraktion in der neuen Stadtvertretung erneut über das Vorschlagsrecht. Die Christdemokraten legten um gut sieben Prozentpunkte zu und holten elf von 14 Direktmandaten.